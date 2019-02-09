Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni

ANTALYA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Havalimanı'na yapılan Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Havalimanı'nda kurulan Alçak Seviye Rüzgar Kırılım Uyarı Sistemi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katıldı.

Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sistemin, Antalya Havalimanı için önemli bir yatırım olduğunu dile getirdi.

Karaloğlu, Antalya Havalimanı'nın Antalya turizmi için şah damarı özelliği taşıdığını belirterek, bu yatırımın, Antalya Havalimanı'ndaki hava trafiğinin daha güvenli yapılmasını sağlayacağını aktardı.

Münir Karaloğlu, "Antalya Havalimanı'nda 2018 yılında 190 bin 877 uçağın iniş kalkışı oldu. 25 milyonu yabancı olmak üzere 33 milyonluk bir yolcu hareketi oluşmuş. Büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. 15 gün önce Antalya ve havalimanı içinde alan hortum olayında gördük ki bu ve benzeri yatırımlara, Antalya'nın da Antalya Havalimanı'nın da ihtiyacı vardır. Yeni sistem, Antalya Havalimanı'ndaki hava trafiğinin daha güvenli yapılmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise sistem için pilot şehir Antalya'nın seçilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Antalya'nın geçen yıl turizmde destan yazdığını dile getiren Türel, "Milyonlarca turisti Antalya'da misafir edip onları mutlu göndermek kolay bir iş değil. Antalya, 196 mavi bayrakla dünya birincisi. Antalya, Türkiye'nin gururu olmuş bir şehir. " dedi.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ise günlük hayatta en basit faaliyetlerden en ileri teknoloji uydu fırlatma çalışmalarına kadar her türlü uygulamanın, meteoroloji ve hava olaylarından direkt etkilendiğini bildirdi.

Teknoloji ilerledikçe, dünya geliştikçe meteorolojik ürün ve hizmetlere duyulan ihtiyaçların giderek arttığına dikkati çeken Coşkun, bu nedenle kendilerini sürekli geliştirdiklerini, yenilediklerini dile getirdi. Coşkun, 100 günlük eylem planı kapsamında bu uyarı sistemini açtıklarını kaydetti.

Protokol konuşmaların ardından sistemin açılışı gerçekleştirildi.



