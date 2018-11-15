Alçak itiraflar: İki polisi vurdum ortalığı...

FETÖdarbe girişimi sırasında zırhlı araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğünü işgal etmek isteyen darbeciler arasında yer alan erler Koray Özdemir ve Barış Caner, polisleri vurduklarına dair "Polis ile çatışıyoruz", "İki tane vurdum", "Evet iki vurdum, haberleri aç kan götürüyor", "He karakolu bastık", "Hakkını helal et ölmek var, polisle çatışıyoruz" şeklindeki itirafları mesajlara yansıdı.

4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın bazı sanıklarına ait telefon, bilgisayar, CD ve taşınabilir bellek gibi dijital materyallerin incelenmesi tamamlandı. Davanın görüldüğü Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen bilirkişi raporunda, sanık erler Özdemir ve Caner'in telefonlarında darbe girişimine ilişkin yazışmalar tespit edildi. AA muhabirinin ulaştığı rapora göre, zırhlı araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğüne saldıran eski Yarbay Ejder Yıldırım ile hareket eden sanık erler, kendilerine karşı koyan polislere ateş ettiklerini mesaj olarak yakınlarına bildirdi.



"İki polisi vurdum"



Darbecilere teslim olmayı kabul etmeyen polislerle çatıştığını yazan sanık er Koray Özdemir, telefon rehberinde "Saliş" ve "Diloş" olarak kayıtlı kişilere polislerden ikisini vurduğunu yazdı. Mesajda, emniyet binasını bastıklarını, çatışma çıktığını ifade eden Özdemir'in bilirkişilerce tespit edilen yazışmaları şöyle:

"Polis ile çatışıyoruz. İki tane vurdum. Evet iki vurdum, haberleri aç kan götürüyor. He karakolu bastık. Hakkını helal et ölmek var, polisle çatışıyoruz. Ankara Emniyet binası"



"Polislere ateş atıyoruz iki kişiyi yaraladım"



Yakınlarına benzer içerikte mesaj gönderen sanık er Barış Caner de 15 Temmuz akşamı saat 23.52'de annesinden helallik istedi. Bu mesajdan yaklaşık 3 saat önce Caner'e gelen bir mesajda, "Binbaşı silah çekti bize" ifadesi yer aldı. Annesiyle birkaç kez daha mesajlaşan Caner, saat 00.14'de "Burada silahlar patlıyor, şarjım az, aklın kalmasın bana." mesajını gönderdi.



Ardından saat 01.11'de "Polislere ateş atıyoruz iki kişiyi yaraladım" mesajını yazan Caner, 22 dakika sonra bir arkadaşına "Kanka olaydayız" karşılığını verdi.



Mesajları ortaya çıkınca firar etti



4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 5 Eylül 2017'de ilk duruşması görülen davanın sanıklarından Özdemir ve Caner, 22 Haziran 2017'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Söz konusu mesajların tespit edilmesiyle hakkında 9 Mart'ta tutuklama kararı verilen Özdemir'in firar ettiği belirlenirken, Caner ise 11 Nisan'da tutuklandı.



Ankara'da onlarca kişiyi şehit ettiler



Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere 15 Temmuz akşamı Ankara sokaklarındaki tank, zırhlı personel ve muharebe araçlarının tamamına yakını 28. Mekanize Tugay Komutanlığından çıktı. Bir kısmı 28. Mekanize Tugay Komutanlığı personelinden oluşan Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası dahil söz konusu eylemlere ilişkin üç ana dava açıldı.



Sanık eski yarbay Yıldırım'ın komutasındaki zırhlı araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda polis memurları Cüneyt Bursa, Hüseyin Kalkan, Varol Tosun, Muhammet Oğuz Kılınç ile vatandaşlar Yakup Kozan, Ömer İpek ile vatandaşlar Hakan Üner, Volkan Canöz ve Hüseyin Güntek şehit olurken, 240 kişi de yaralandı. Firari darbeci eski tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun talimatıyla 28. Mekanize Tugay Komutanlığından çıkan zırhlı araçlar, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Gençlik Caddesi'nde de onlarca kişinin şehit olmasına neden oldu.