Alçak iftiraya tokat gibi cevap! "Kayda değer bir yanı yok"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG/PKK yandaşları ve bazı Batılı medya kuruluşlarının, Türk ordusunu suçlamak için beyaz fosfor yanığı olarak servis ettiği fotoğraflara ilişkin, “kayda değer bir yanı yok” açıklamasını yaptı.

BM Cenevre Ofisi’ndeki haftalık basın toplantısında bir gazetecinin konuya ilişkin sorusuna Lindmeier, bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Açıklamada “Sunulan fotoğraflardaki yanıklar daha önce Suriye’nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerin rapor ettiği yanıklarla neredeyse aynı. Daha önce bildirilen yanıklardan kayda değer bir farkı yok. Yanık miktarlarında bir artış olmadı” denildi.

Lindmeier, fotoğraflardaki yanıkların Suriye’de daha önce hastanelerde kaydedilen yanıklarla aynı göründüğünün altını çizerek, söz konusu yanıkların nasıl ve neden kaynaklandığına dair bilgi sahibi olmadığını sözlerine ekledi.