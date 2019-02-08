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Albert Finney, 82 yaşında hayatını kaybetti

9 Mayıs 1936 yılında İngiltere'de dünyaya gelen aktör Albert Finney, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Finney, 5 kez Oscar'a aday gösterilmişti.

08 Şubat 2019 Cuma 21:08
Albert Finney, 82 yaşında hayatını kaybetti

Defalarca Oscar'a aday gösterilen İngiliz aktör Albert Finney, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Finney'in ailesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir hastalıktan sonra en yakınlarının yanında huzur içinde vefat etti" ifadesi kullanıldı.

5 kez Oscar'a aday gösterildi

"Tom Jones" rolüyle 1963'te dikkati çeken ve uluslararası üne kavuşan Finney, bu filmdeki oyunculuğuyla ilk Oscar adaylığını da elde etti.

Ayrıca "Doğu Ekspresinde Cinayet", "The Dresser", "Volkanın Altında" ve "Erin Brockovich" filmleriyle de Oscar'a aday gösterilen Finney, son yıllarda ise "Skyfall" ve "Bourne" serisi filmleri ile beyaz perdede yer aldı.

İngiltere'de 1936'da dünyaya gelen Finney, küçük yaşta sahneye çıktı. Herhangi bir bağlantısı olmamasına ve işçi sınıfından gelmesine rağmen, Londra'nın prestijli Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'ne kabul edildi. Profesyonel olarak ilk kez 19 yaşında, 1956 yılında çekilen "She Stoops to Conquer" adlı televizyon filiminde rol alan Finney, kariyerine 5 Oscar adaylığının yanı sıra Bafta olarak bilinen 2 İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi ödülü sığdırdı.

Albert Finney kimdir?

Albert Finney, Jr (d. 9 Mayıs 1936- ö. 8 Şubat 2019) 5 kez Oscar'a aday gösterilmiş, Emmy ödülü sahibi İngiliz oyuncu.

Salford, Lancashire, İngiltere'de Alice and Albert Finney'nin oğlu olarak dünyaya gelen Finney Royal Academy of Dramatic Art'da eğitim aldı. Finney, 1963'te Henry Fielding'in romanından, Tony Richardson tarafından uyarlanan Tom Jones filminde baş karakter olarak rol aldı. Filmdeki Tom Jones rolüyle Oscar'a aday gösterilen aktör, VenedikFilm Festivali'nde En İyi Aktör ödülünü (Volpi Cup) kazandı. 1964'te John Osborne'un Luther adlı oyundaki Martin Luther rolüyle ve 1968'de Peter Nichols'un A Day in the Death of Joe Egg adlı oyundaki performansıyla, En İyi Erkek Oyuncu dalında Tony Ödülleri'ne aday gösterildi. Jane Wenham (1957-1961), Anouk Aimée (1970-1978) ve Katherine Attson (1989-1991) ile evli kaldı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 21:08
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