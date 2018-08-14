Bakan Albayrak'tan yabancı yatırımcı hamlesi

Edinilen bilgiye göre ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750-1,000 arasında yatırımcının katılması bekleniyor.

Albayrak'ın perşembe günü Türkiye saati ile 16.00'da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek.

Öte yandan bankacıların verdiği bilgiye göre toplantıyı Citi, Deutsche Bank, DOME ve HSBC düzenleyecek.