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Albayrak'tan önemli açıklama: Sistem 1 Ocak'ta başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'lere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak yaptığı açıklamada "KOBİ’lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı devreye alıyoruz. 1 Ocak’ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:16
Albayrak'tan önemli açıklama: Sistem 1 Ocak'ta başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakKOBİ'lere yönelik Twitter mesajında, sistemin işleyişine ilişkin bir de grafik paylaştı.

Grafikte, sistemin işleyişine ilişkin bilgi notlarına yer verildi:

Alacakları havuzdan karşılanacak

Albayrak, infografikle de sistemin işleyişine ilişkin bilgi aktardı. Buna göre, Bakanlığın oluşturacağı yeni sigorta modelinde KOBİ'lerin alacakları garanti altına alınacak. Bakanlıkça milli bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak. Bu sigortayla KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak.

Sistem, ilk aşamada mikro ve küçük ölçekli KOBİ'leri kapsayacak. Teminat sunulacak KOBİ'ler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecek.

Sigorta modelinin işletilmesine yönelik operasyonel süreçler Halk Sigorta AŞ tarafından yürütülecek. İşlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından oluşturulacak. Poliçelerin satışı ise sisteme dahil sigorta şirketleri tarafından yapılacak.

Sigorta şirketleri ve KOBİ'ler, SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sisteminden prim ve teminat tutarlarına dair bilgiye erişebilecek. Sistem kapsamında, 120, 180 ve 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak. Primlerin taksitli ödenmesi de mümkün olacak. Peşin ödeme halinde ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

Kurulacak milli sisteme ilişkin usul ve esaslarla sistem kapsamında sunulacak ürüne ilişkin tarife ve talimatlar Bakanlıkça düzenlenecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:16
  1. Berat Albayrak
  2. ekonomi
  3. KOBİ

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