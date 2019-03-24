Abdurrahim Albayrak'tan sert tepki: Bunu hak etmedik Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, yönetimin idari yönden ibra edilmeme kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Galatasaray'da Genel Kurul tarafından yönetsel olarak ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminden ilk tepki Abdurrahim Albayrak'tan geldi. Abdurrahim Albayrak, ibra edilmeme kararının ardından sonra sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.



Albayrak paylaşımında, "Bunu hak etmedik" ifadesini kullandı.

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