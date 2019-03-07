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Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Esnaf ihracatçı konumuna geçecek

Laleli'de esnaf ziyaretinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gümrük Yönetmeliği'nde yapılan tebliğ düzenlemesi ile Laleli esnafının ihracatçı konumuna geçeceğini belirtti.

07 Mart 2019 Perşembe 16:06
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Esnaf ihracatçı konumuna geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Lalelili mikro ihracatçılara, yaptıkları ihracatın, kurulacak "ihracat antrepoları" ile kendileri üzerinden faturalandırılacağının müjdesini verdiği bildirildi.

Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ile Laleli'de esnafı ziyaret etti. Albayrak'ın ziyaretinde, Laleli esnafının uzun süreden beri çözüm beklediği kayıt dışı ihracat sorununa çözüm bulunduğu belirtildi.

Taşınan mallar mikro ihracatçılar üzerinden kayıt altına alınacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Albayrak'ın ziyaretinde, başta Laleli esnafı olmak üzere Zeytinburnu, Merter, Bayrampaşa ve Osmanbey gibi yerlerde, yolcu beraberinde taşınan mallar dahil olmak üzere bundan böyle yapılan ihracatın kargo şirketleri üzerinden değil, mikro ihracatçılar üzerinden kayıt altına alınacağı bildirildi.

Gümrük Yönetmeliği'nde yapılan tebliğ düzenlemesi ile bugüne dek kargo şirketleri üzerinden faturalandırılan Laleli ihracatının, mikro ihracatçı üzerinden faturalandırılarak kayıt dışılığın tamamen biteceği kaydedildi.

Esnaf, ihracatçı konumuna geçecek

Söz konusu değişiklik ile yolcu beraberi ihracat ve bavul ticareti başta olmak üzere tüm ihracat resmileşecek. Bu sayede Laleli esnafı, ihracatçı konumuna geçerek birçok avantajdan yararlanacak ve ihracatını artıracak. İlk defa uygulamaya alınan "ihracat antreposu" yöntemiyle mikro ihracatçı, kendisi resmi ihracatçı gözükeceği için TİM üyelerinin sayısında da önemli artış kaydedilecek.

Düzenleme ile "ihracat antrepoları" sayesinde yapılan ticaretin resmiyete dökülmesi ve kayıt dışılığın tamamen bitirilmesi hedefleniyor. Bu arada, Berat Albayrak'a ziyareti esnasında vatandaşlar ve Laleli esnafı büyük ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:06
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. ihracat antrepoları
  3. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
  4. Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca
  5. Laleli esnafı
  6. kayıt dışı ihracat
  7. TİM

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