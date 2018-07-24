0553 313 94 23

Bakan Albayrak'tan flaş açıklama! Atılacak adımlar...

İstanbul'da işadamları ile görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, "İş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik" dedi. Albayrak toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada ise 'Ekonomide atılacak adımları' duyurdu.

24 Temmuz 2018 Salı 21:38
Bakan Albayrak'tan flaş açıklama! Atılacak adımlar...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bankacılar ve ekonomistlerle bir araya geldikten sonra iş dünyası temsilcileri ile buluştu. 

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Albayrak, "Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz. Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik." ifadelerini kullandı.  

TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER

Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol  Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜRSAB  Başkanı Firuz Barboros Bağlıkaya'nın yanı sıra, işadamları Murat Ülker, Hüsnü  Özyeğin, Ali Kibar, Vahap Küçük, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Ahmet  Çalık, Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı, Hamdi Akın, Mehmet  Ali Aydınlar, Hasan Çolakoğlu, Abdullah Tivnikli, Cemal Kalyoncu, Abdülkadir  Konukoğlu, Mehmet Torun, Kazım Türker, Tuncay Özilhan, Ahmet Firuzhan Kanatlı  ve Mehmet Cengiz'in katıldığı öğrenildi.

İŞTE EKONOMİDE ATILACAK ADIMLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantı ardından yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı  olarak, politikaları kapsamında, OVP'nin hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm  paydaşlarla istişare toplantılarını devam ettirdiklerini aktardı.

Dün akademisyenlerle yaptıkları toplantının ardından bugün iş  insanları ve iş dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir  araya geldiklerini anlatan Albayrak, yaptıkları toplantıda enflasyonla mücadele,  sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme sağlanması, bütçe disiplini, Türkiye’nin yeni  döneme ilişkin potansiyelinin belirlenmesi gibi tüm konu başlıklarında  katılımcıların görüşlerinin dinlendiğini ifade etti.

Bu kapsamda bir kez daha tüm paydaşların katkılarıyla ayakları yere  basan, bu hedeflere odaklanmış bir OVP oluşturma çalışmalarının devam ettiğini  belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Mali alanda atılacak adımlarla enflasyonla mücadele sürecine azami  katkı verilecektir.  Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı  bir çerçeve ortaya koyulacaktır. Yeni planın ve atılacak adımların enflasyonla  mücadele için vereceği katkı kısa sürede görünür olacak ve tedbirler kararlılıkla  alınacaktır. Enflasyonla mücadele, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlarla  eş güdüm içerisinde, bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı  politikalarla yürütülecektir."

Berat Albayrak, 2018 mali yılı için kamu harcamalarıyla ilgili  tasarruf tedbirlerinin alınmaya başladığını ifade ederek, kamu nakit  varlıklarının tek elden yönetilmesi ve verimliliğini sağlayacak olan tek hazine  hesap uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla alakalı yasal düzenlemelerin hayata  geçirileceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 21:38
  1. Bilecik
  2. Aydın
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rekor kırdı! Değeri tam 871 milyar dolara yükseldi
    1. Rekor kırdı! Değeri tam 871 milyar..
    2. Türkiye'den Kanada'ya silah uyarısı!
    3. Bingöl’de fotoğraf çekerken baraj..
    4. İzmir Bornova'da tüp patlaması
    5. Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye dudak..
    6. Resmen açıklandı! İşte Yasin..
    7. Nubuk kumaş nasıl temizlenir?
    8. MİT, TSK ve ÖSO harekete geçti!..
    9. Donald Trump'tan Rusya'ya suçlama: Bir..
    10. Türkiye'nin yardım teklifine..
    11. Düzce'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı
    12. İşte valilere verilen o yetki...
    13. Parke temizliği nasıl yapılmalıdır?
    14. Türkiye'den Kanada'ya silah uyarısı
    15. İsrail'den planlı işgal! 300 yeni..
    16. Trump: Gerçek bir anlaşmaya hazırız
    17. Mustafa Varank'tan heyecanlandıran..
    18. Yasin Öztekin'den manidar veda!..
    19. Yılın en iyi teknik direktörü için 11..
    20. ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman..
    FETÖ ve Adnan Oktar'dan sonra sıra yalancı peygamber İskender Evrenesoğlu'nda
    FETÖ ve Adnan Oktar'dan sonra sıra yalancı peygamber İskender Evrenesoğlu'nda
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri