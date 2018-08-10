0553 313 94 23

Bakan Albayrak açıkladı: Yeni ÖTV Sistemi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ekonomik dengelenmeyi sağlamak için ilk sac ayağının enflasyonla mücadele olacağını belirterek yeni bir ÖTV sisteminin getirileceği sinyalini verdi.

10 Ağustos 2018 Cuma 15:55
Bakan Albayrak açıkladı: Yeni ÖTV Sistemi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Yeni Ekonomi Modeli' toplantısında yaptığı konuşmada, "Ekonomik dengelenmeyi sağlamak için ilk sac ayağı enflasyonla mücadele olacak." ifadesini kullandı.

"Sadeleştireceğimiz vergi sistemiyle ilgili maliyede çok ciddi bir değişim süreci yaşanacak." diyen Albayrak, "Sistemin yeniden yapılandırılarak tasarruf ve sermaye birikimiyle ilgili çok önemli adımlar atacağız" dedi.

Dengelenmenin sonucu olarak yüzde 3'ler 4'ler civarında büyüme beklediklerini belirten Albayrak, yeni bir finansal regülasyon otoritesi getirileceğini kaydetti.

'TÜRKİYE 2023'E ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAK'

Albayrak, "Kendine özgü güçlü temelleriyle 2023'e kada çok daha güçlü olarak çıkacak. Türkiye ile kazanmaya varım diyen herkesle daha ileriye gidilecek. Türkiye'nin çok güçlü bir bankacılık sektörü var. Devlet olarak da bu bankacılık sisteminin arkasında olan bir hükümet yapısı var. Türkiye'yi istediği bu hedeften alıkoymak için hiçbir şekilde başarılı olamayacak. Tüm yerel ve yabancı paydaşlarımız ortaya koyacak ki Türkiye tüm bu hedeflerini başarıyla ortaya koyan bir ülke olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

YENİ ÖTV SİSTEMİ GELİYOR

Bakan Albayrak, yeni bir ÖTV sistemine geçileceğine işaret ederek, "Lüks ÖTV... Her ÖTV cari açık noktasında baskıyı azaltmak için, her şeyin yerlisi var. Bu çerçevede baktığımızda vergisi maliyeti var, bunu teşvik edecek genel bir çerçeve hazırlıyoruz. Tepe bir güçlü bir üst finansal otoritesini Ekim'de getirip, daha modern daha etkin kadrolarla yeni yasayla kavuşacağız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 15:55
  1. Berat Albayrak
  2. enflasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da kaçak üretim 1500 av tüfeği ele geçirildi: 10 kişi gözaltına alındı
    1. Konya'da kaçak üretim 1500 av tüfeği..
    2. Elazığ'da otomobil ile ticari taksi..
    3. İzmir'de ’hayvan nakil aracı’ yazan..
    4. Kadıköy'de bıçaklı kavga: 1 kişli yaralı
    5. 1 dolar kaç TL?
    6. Rize’de trafik kazası: 1 kişi öldü
    7. Türkiye Basketbol ligi fikstürü belli..
    8. Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin..
    9. Türkiye'den Yunanistan'ın iddialarına..
    10. Katil Esed yine saldırdı
    11. Trump'ın açıklaması sonrası dolarda..
    12. Ameliyat oldu hayatı değişti! 30..
    13. TBL'de fikstürü belli oldu
    14. Destici: 15 Temmuz'un 'dolar' versiyonu
    15. 25 milyon yıllık dev köpek balığı dişi..
    16. Erdoğan'dan Bayburt ve Gümüşhane'ye..
    17. Eşi açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor...
    18. Zaharova: Rusya Kosova'yı tanımamak..
    19. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'tan..
    20. Trump'tan Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!