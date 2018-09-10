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Bakan Albayrak'tan büyüme rakamları açıklaması

TÜİK'in açıkladığı 5,2'lik büyüme rakamlarına ilişkin konuşan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Büyüme ekonomide dengelenme sürecinin başladığını gösteriyor' dedi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:52
Bakan Albayrak'tan büyüme rakamları açıklaması

Albayrak, yaptığı açıklamayla bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisinin 2018 yılı ikinci çeyreğinde reel olarak yüzde 5,2 büyüme kaydettiğini bildiren Albayrak, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttığını aktardı.

Albayrak, ikinci çeyrekte büyümenin, tüketim ve yatırımdaki ılımlı yavaşlamaya rağmen iç talep kaynaklı olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bununla birlikte, güçlü ihracat ve turizm gelirlerindeki yüksek performans net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermesini sağlamıştır. Bu durum, ekonomi politikalarımızdaki temel hedeflerimizin başında gelen, ekonominin dengelenme sürecinin başladığını göstermektedir. Yine aynı şekilde büyümede temel hedef olan ihracata dayalı büyüme istikametinde ilerlendiğini de ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

'ÖNCELİKLİ HEDEF ENFLASYON VE CARİ AÇIK'

Öncü göstergelerin, üçüncü çeyrekten itibaren iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret ettiğini belirten Albayrak, yılın geri kalanında ithalat talebinin düşmesi, ihracat ve turizm gelirlerindeki devam eden güçlü seyir ile net dış talebin büyümeye yüksek oranda pozitif katkı sağlamasının beklendiğine dikkati çekti.

Albayrak, son dönemde finansal koşullarda ortaya çıkan sıkılaşma ve piyasalarda yaşanan dalgalanmanın, temelde enflasyon ve cari açık alanlarındaki kırılganlıklarla daha kararlı mücadele etmeyi ve makroekonomik dengelenme politika setini oluşturmayı gerektirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Enflasyonla topyekün mücadele ve cari açığın sürdürülebilir düzeylere düşürülmesi bu dönemdeki öncelikli hedeflerimizdir. Yapısal reformlarla desteklenen maliye politikasındaki sıkı duruş ve makroekonomik dengelenme politikası büyümeyi orta vadede daha sağlıklı bir patikaya getirecektir. Bu büyümenin getirdiği refahın adaletli paylaşımı, sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağı ve güçlü toplumumuz ile gerçekleşecektir."

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 11:52
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. büyüme rakamları

YORUM YAZ

  • Ümit DagÜmit Dag15 dk önce
    Bu büyüme rakamlarına Bakan gercekten inanıyormu. ...
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