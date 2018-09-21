Bakan Albayrak'tan Almanya ziyareti değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya'daki temaslarının ardından resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, "Bugün Berlin’de, Ticaret Bakanımız Ruhsar Hanım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Bey ile birlikte, Alman mevkidaşlarımız Sn. Olaf Scholz ve Sn. Peter Altmaier ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliği kapsamında oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik." açıklamalarında bulundu.

Albayrak, "Türkiye ve Almanya bugün, pozitif ajandalar ve karşılıklı kazan-kazan prensibine dayanan bir yaklaşımla, ilişkilerini ve ekonomik işbirliğini çok daha ileri taşıma konusunda mutabıktır. Bu güçlü diyaloğun meyvelerini umuyorum çok yakında alacağız." dedi.