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Bakan Berat Albayrak'ın toplantısına 3 bin yabancı kayıt yaptırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın yapacağı toplantıya 3 bin yabancı yatırımcının kayıt yaptırdığı bildirildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:10
Bakan Berat Albayrak'ın toplantısına 3 bin yabancı kayıt yaptırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yarın küresel yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek ve yatırımcı toplantısı düzenleyecek. Albayrak'ın yarın yapacağı toplantıya 3 bin yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı. Beklenen 750 ila 1000 yatırımcıydı.

BERAT ALBAYRAK, YABANCI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEK

Albayrak'ın Perşembe günü TSİ 1600'da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek. Toplantıda kurdaki hareketlilik de görüşülecek.

3 BİN YATIRIMCI KAYIT YAPTIRDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın öğleden sonra Citi Bank, Deutsche Bank ve HSBC koordinasyonunda yapacağı toplantı için şimdiye dek 3 bin yatırımcı kayıt yaptırdı.

750 - 1000 ARASI KATILIM OLMASI BEKLENİYORDU

Başvuruların devam ettiği de bildirildi. Dün yapılan açıklamada yatırımcı zirvesine 750 ila 1000 arası katılım olması bekleniyordu.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:10
  1. Berat Albayrak

YORUM YAZ

  • yusuf yusuf 1 sa önce
    laptop masaüstü üretimi yapsın ve fiyatlar indirimli olsun ki farkımız olsun
  • melih53melih531 sa önce
    İnşallah Allah yardımcısı olsun ..genç pırıl pırıl bir genç kardeşimiz..çok iyi eğitimli humanist sevgi dolu ekonomiyi çok iyi bilen bir insan ..iyi bir aile babası..yarın çocuklarına anlatacağı çok şey olan..ve o kadar zor zamandaişbaşı yaptıki..mücize bekliyoruz..
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