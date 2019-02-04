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Albayrak ve Gül'ün tebrik kartları öğrencileri sevindirdi

Adana'da, devlet büyüklerine yeni yıl için tebrik kartı gönderen öğrenciler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün cevap kartlarıyla büyük mutluluk yaşadı- İkinci İnönü İlkokulu öğrencilerinden Sümeyye, Bakan Albayrak'tan aldığı tebrik kartını okurken duygusal anlar yaşadı

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:46
Albayrak ve Gül'ün tebrik kartları öğrencileri sevindirdi

ADANA (AA) - Adana'da, İkinci İnönü İlkokulu tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında devlet büyüklerine yeni yıl kartı gönderen öğrenciler, gelen yanıtlarla sevinç yaşadı.

Mektup yazma ve kart gönderme geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, öğrenciler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başta olmak üzere birçok milletvekili ile kurum yöneticisine yeni yıl tebrik kartı gönderdi.

Eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başladığı bugün, yanıt olarak gelen tebrik kartları okulda öğrencilere iletildi. Öğrenciler, tebrik kartlarına yapılan geri dönüşler dolayısıyla büyük mutluluk yaşadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yıl kartı gönderen ve iyi dileklerini ileten İkinci İnönü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sümeyye Altınten de kendisine gönderilen cevap kartından dolayı yaşadığı sevinci arkadaşlarıyla paylaştı.

Kartta yazılanları sınıf arkadaşlarına okurken duygusal anlar yaşayan Sümeyye, gözyaşlarına hakim olamadı.

Berat Albayrak kartta, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Sümeyye, yeni yıl için göndermiş olduğun mektubu aldığımda çok mutlu oldum. Beni çok sevindirdin. İyi dileklerin için çok teşekkür ediyorum. Sizler, yani geleceğimiz olan çocuklarımıza büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak için çok çalışıyoruz. Sadece kendi ülkemiz değil, tüm dünya çocuklarının huzuru ve mutluluğuna çok önem veriyoruz. Senin gibi düşünceli yavrularımızın bu güzel mesajları bizlere güç veriyor. Bu yıl boyunca derslerinde çok başarılı olacağına inanıyorum. Sana, ailene ve arkadaşlarına sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir iyi yıl diliyor, gözlerinden öpüyorum."

Mutluluğunu dile getiren Sümeyye, ilk defa kendisine böyle bir kartın geldiğini söyledi.

Bundan sonra yeni yıl kartı göndermeye devam edeceğini belirten Sümeyye, kartı aldığında çok duygulandığını aktardı.

- Bakan Gül'ün tebrik kartı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e gönderdiği karta yanıt alan Ümmü Gülsüm Akman da büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi. Akman da Bakan Gül'ün gönderdiği kartta yazılanları sınıf arkadaşlarıyla paylaştı.

Bakan Gül, karta kendi el yazısıyla şunları yazdı:

"Sevgili Ümmü Gülsüm, yeni yıl dileklerin için çok teşekkür ederim. Yeni yılın sana, ailene ve tüm sevdiklerine sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim. Derslerinde üstün başarılar dilerim. Arkadaşlarına, ailene, öğretmenlerine selamlarımı sunarım, sevgiyle."

- Uygulama devam edecek

İkinci İnönü İlkokulu Müdürü Güllü Oflaz, 520 öğrencisi bulunan okullarında geçen dönem, mektup yazma ve kart gönderme geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla proje yaptıklarını söyledi.

Proje kapsamında öğrencilerin, devlet büyüklerine tebrik kartı yazarak gönderdiklerini belirten Oflaz, kartlara dönüşlerin çok güzel olduğunu kaydetti.

Oflaz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başta olmak üzere AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ile birçok kurum müdüründen cevap geldiğini belirtti.

Gerek kartla gerekse mesaj ya da birebir öğrencinin aranmasıyla geri dönüşlerin olduğunu ifade eden Oflaz, "Açıkçası cevap geleceğini hiç düşünmüyorduk. Bizim amacımız 'çocuklar yeniden bunu öğrensin' uygulamasıydı, ama tabii ki büyüklerimiz de muhtemelen bunları zamanında yaşadığı için aynı duygularla yaşatmak amacıyla tekrar cevap yazmışlar." diye konuştu.

Oflaz, kart gönderme ve mektup yazma geleneğinin bundan sonra daha geniş çaplı olarak sürdürmeyi düşündüklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:46
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