Albayrak Medya Grubu’nda deprem!
Bir süredir küçülmeye gideceği konuşulan Albayrak Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren tvnet, GZT ve Yeni Şafak’ta işten çıkartma depremi yaşanıyor.
25 Eylül tarihi itibarıyla GZT ve Yeni Şafak’tan işten çıkarmalar başladı. Deneyimli isimler ile akşam vardiyası çalışanları işten çıkarılan ilk grupta yer aldı. Söz konusu işten çıkarma talimatı şirketin CEO’su Mesut Albayrak’tan geldi.
MedyaRadar'da yer alan habere göre; Tvnet tarafında ise çıkarılacak kişilerin listesinin bugün belli olması bekleniyor.
Yaşanan tenkisat depreminin ardından büyük bir grup gazeteci daha işsizlik kervanına dahil olacak.
Ekonomi
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