0553 313 94 23

Albayrak Davos'ta konuştu: Enflasyonu yüzde 15 civarına indireceğiz

Davos'ta önemli açıklamalarda bulunan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonu bu yıl yüzde 15 civarına indireceğiz" diye konuştu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:10
Albayrak Davos'ta konuştu: Enflasyonu yüzde 15 civarına indireceğiz

İsviçre'nin Davos kasabasında dün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında katılım sağlayan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamasından notlar;

* Büyümenin kaynağı iç talepten dış talebe doğru değişiyor.

* Enflasyonu bu yıl yüzde 15 civarına indireceğiz. Şu anda resesyon öngörmüyoruz.

* İran'dan şu anda aldığımız gazın ithalatını kesmek için bir plan yok. YEP hedeflerine sadığız.

* Bir süredir ekonomik ve finansal koşulların normalleştiğini görüyoruz ve bu Ocak'ta daha da hızlandı.

* Tek endişem olası bir küresel durgunluk, dış konjonktürel zorluklar olabilir. Mart'ta ne yapacaklarını bilmiyorum ama bir şey biliyorum. Be yaparlarsa yapsınlar analitik bir titizlikle yapıyorlar. Mali disiplinden taviz yok, popülist adımlara yer yok.

AYRINTILAR GELİYOR...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:10
  1. son dakika
  2. bakan albayrak
  3. davos

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gözaltındaki ABD'li şarkıcı Chris Brown serbest bırakıldı
    1. Gözaltındaki ABD'li şarkıcı Chris..
    2. Camilerin ihyasına CHP’den ret oyu
    3. Organları 4 kişiye umut oldu
    4. Tüketici güven endeksi yüzde 0,9 azaldı
    5. 100 fotoğrafla Karadeniz mimarisi
    6. Sow, Gazişehir Gaziantep yolunda
    7. Af yasası son dakika af seçimden önce..
    8. Bakan Turhan açıkladı: Yasak kalkıyor
    9. Albayrak: Enflasyonu indireceğiz
    10. MHP'li isim: HDP'liler de bize oy..
    11. Türkiye ile KKTC arasında imzalar atıldı
    12. Süleymaniye'ye uçuşlar yeniden başlıyor
    13. İdeolojik sömürüde son nokta! Cahil..
    14. BBDSO'dan nefesli çalgılar konseri
    15. Borsa, güne yatay başladı
    16. 'Mustafa Sarıgül istifasını açıklayacak'
    17. Oscar adayları açıklandı!
    18. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:..
    19. Suriye’nin kuzeyinde İsrail nerede?
    20. Dağ Kayağı Milli Takımı, Erzincan'da..
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Define ararken cin çarptı!
    Define ararken cin çarptı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir
    Sürpriiiz: 24 Haziran'da "ikinci tur", 31 Mart’ta "yeni parti"!
    Sürpriiiz: 24 Haziran'da "ikinci tur", 31 Mart’ta "yeni parti"!