Albayrak Davos'ta konuştu: Enflasyonu yüzde 15 civarına indireceğiz
Davos'ta önemli açıklamalarda bulunan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonu bu yıl yüzde 15 civarına indireceğiz" diye konuştu.23 Ocak 2019 Çarşamba 10:10
İsviçre'nin Davos kasabasında dün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında katılım sağlayan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Albayrak'ın açıklamasından notlar;
* Büyümenin kaynağı iç talepten dış talebe doğru değişiyor.
* Enflasyonu bu yıl yüzde 15 civarına indireceğiz. Şu anda resesyon öngörmüyoruz.
* İran'dan şu anda aldığımız gazın ithalatını kesmek için bir plan yok. YEP hedeflerine sadığız.
* Bir süredir ekonomik ve finansal koşulların normalleştiğini görüyoruz ve bu Ocak'ta daha da hızlandı.
* Tek endişem olası bir küresel durgunluk, dış konjonktürel zorluklar olabilir. Mart'ta ne yapacaklarını bilmiyorum ama bir şey biliyorum. Be yaparlarsa yapsınlar analitik bir titizlikle yapıyorlar. Mali disiplinden taviz yok, popülist adımlara yer yok.
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