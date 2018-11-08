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Albayrak Bursa’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

Berat Albayrak, Bursa’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İskender kebabı yiyen Albayrak, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

08 Kasım 2018 Perşembe 21:54
Albayrak Bursa’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa'da programlar gerçekleştirdi. AK Parti Bursa İl Başkanlığı ziyaretinin ardından İskender kebap yiyen Albayrak, esnafı selamladı, vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirdi. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, Bursa Defterdarlığı ve son olarak Vergi Denetleme Kurulu’nu ziyaret eden Albayrak, daha sonra İstanbul’a gitmek üzere Bursa’dan ayrıldı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 21:54
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Berat Albayrak

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