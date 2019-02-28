Bakan Albayrak: AB ile işbirliğimizin ilerleyeceğini umuyorum

"Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çevre, iş başta olmak üzere her aşamada AB ile işbirliğimizin ilerleyeceğini umuyorum. Bizlere bu sabah eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

"AB ve Türkiye büyük bir ekonomik ortaktır"

Avrupa Komisyomu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, ekonomik diyalog toplantısında AB-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin derinliklerine inileceği ve ilişkileri daha da ileriye taşınmak adına çalışılacağını, Türkiye ve AB büyük bir ekonomik ortak olduğunu söyledi. Ayrıca AB-Türkiye arasındaki sorunların da çözüme kavuşturulması için de çalışmaların ve işbirliğinin yapılması gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda Türk ve Avrupalı iş dünyası temsilcileri Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti yetkilileriyle görüşecek. Ayrıca güncel ekonomik durum, yapısal reformlar, ticaret ve yatırım ilişkileri ve Gümrük Birliği tartışılacak.