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Albayrak 2018 vergi gelirlerini açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 toplam vergi gelirlerini açıkladı. Albayrak, "Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20,2 artışla 757,8 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 15,8 artışla 621,3 milyar lira oldu." dedi.

15 Ocak 2019 Salı 11:15
Albayrak 2018 vergi gelirlerini açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20,2 artışla 757,8 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 15,8 artışla 621,3 milyar lira oldu." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • VatandaşVatandaş13 dk önce
    500 tl den fazla kira alan ev sahiplerine ceza ve vergi getirilsin.

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