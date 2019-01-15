Albayrak 2018 vergi gelirlerini açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20,2 artışla 757,8 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 15,8 artışla 621,3 milyar lira oldu." dedi.

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