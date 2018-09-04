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Bakan Albayrak 15 trilyon doları yöneten isimlerle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Londra'ya giderek dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 11 isimle ayrı ayrı görüştü.

04 Eylül 2018 Salı 11:03
Bakan Albayrak 15 trilyon doları yöneten isimlerle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İngiltere'nin başkenti Londra'daki temaslarını finans çevreleri ile yaptığı birebir görüşmelerle tamamladı. 

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştiren Albayrak, daha sonra dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 11’inin başkan ve üst düzey temsilcileri ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. 

 Albayrak’ın, toplamda 15 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten firma başkan ve yöneticileri ile yapılan görüşmelerde, Türkiye’nin ekonomik istikrar ile sağladığı 15 yıllık başarı hikayesinin yanında, yeni dönemde daha güçlü bir stratejik plan çerçevesi içerisinde ortaya koyacağı politikaları detaylı bir şekilde anlattığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 11:03
  1. berat albayrak
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