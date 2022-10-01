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Biyografi Albay Yılmaz Kırgel kimdir? Yılmaz Kırgel görevi nedir?
Biyografi

Albay Yılmaz Kırgel kimdir? Yılmaz Kırgel görevi nedir?

Pek çok kişi, Yılmaz Kırgel’in kim olduğunu, görevini araştırıyor. Peki, Albay Yılmaz Kırgel nerede görevli?

Yeniakit Publisher
2022-10-01 20:37:00 -
Albay Yılmaz Kırgel kimdir? Yılmaz Kırgel görevi nedir?

Jandarma Albay Yılmaz Kırgel 10 Şubat 1972 tarihinde Diyarbakır’da doğmuştur. İlkokul öğrenimini İzmir’de, Ortaokul öğrenimini Isparta’da tamamladıktan sonra 1986 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesini kazanmıştır. 1990 yılında Askeri Lise öğrenimini müteakip Ankara Kara Harp Okulu’na girmiş ve 1994 yılında Jandarma Teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.

Jandarma Albay Yılmaz KIRGEL aşağıda belirtilen görev yerlerinde çalışmıştır.

1994-1995      Piyade Okul Komutanlığı (İstanbul)

1995                Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı ve Eğitim Alay Komutanlığı (İzmir)

1995-1997      1’inci Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı Sınır Takım Komutanı (Şırnak)

1997                Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Subay Temel Kurs Komutanlığı (Ankara)

1997-2000      Aydın İl Jandarma Komutanlığı – Çine İlçe Jandarma Komutanı

2000-2001      Muş İl Jandarma Komutanlığı – Bulanık Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı

2001-2003      Muş İl Jandarma Komutanlığı – Bulanık İlçe Jandarma Komutanı

2003-2009      İstihbarat Başkanlığı İsth.D. Proje Subayı ve Kısım Amiri

2009-2011      Şırnak İl Jandarma Komutanlığı – Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanı

2011-2012      Harekat Başkanlığı KOM D.Bşk.lığı Göç.Kaç ve Snr.Hiz.Ş.Md

2012-2016      İstihbarat Başkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Jandarma Temsilcisi

2016-2017      Teftiş Kurulları Başkanlığı Müfettiş

2017-2018      Adana Jandarma Bölge Komutanlığı Harekat ve Asayiş Şube Müdürü           

2018-2019      Hatay İl Jandarma Komutanlığı - İl Jandarma Komutan Yardımcısı    

2019-2020      Ankara İl Jandarma Komutanlığı - İl Jandarma Komutan Yardımcısı              

İçişleri Bakanı oluru ile Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan Vekili olarak görevlendirilmiş olup Cumhurbaşkanlığının 2021/423 sayılı Kararnamesi ile Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı olarak atanmıştır.

Jandarma Albay Yılmaz Kırgel evli ve 2 çocuk babasıdır.

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