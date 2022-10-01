Albay Yılmaz Kırgel kimdir? Yılmaz Kırgel görevi nedir?
Pek çok kişi, Yılmaz Kırgel’in kim olduğunu, görevini araştırıyor. Peki, Albay Yılmaz Kırgel nerede görevli?
Jandarma Albay Yılmaz Kırgel 10 Şubat 1972 tarihinde Diyarbakır’da doğmuştur. İlkokul öğrenimini İzmir’de, Ortaokul öğrenimini Isparta’da tamamladıktan sonra 1986 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesini kazanmıştır. 1990 yılında Askeri Lise öğrenimini müteakip Ankara Kara Harp Okulu’na girmiş ve 1994 yılında Jandarma Teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.
Jandarma Albay Yılmaz KIRGEL aşağıda belirtilen görev yerlerinde çalışmıştır.
1994-1995 Piyade Okul Komutanlığı (İstanbul)
1995 Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı ve Eğitim Alay Komutanlığı (İzmir)
1995-1997 1’inci Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı Sınır Takım Komutanı (Şırnak)
1997 Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Subay Temel Kurs Komutanlığı (Ankara)
1997-2000 Aydın İl Jandarma Komutanlığı – Çine İlçe Jandarma Komutanı
2000-2001 Muş İl Jandarma Komutanlığı – Bulanık Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı
2001-2003 Muş İl Jandarma Komutanlığı – Bulanık İlçe Jandarma Komutanı
2003-2009 İstihbarat Başkanlığı İsth.D. Proje Subayı ve Kısım Amiri
2009-2011 Şırnak İl Jandarma Komutanlığı – Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanı
2011-2012 Harekat Başkanlığı KOM D.Bşk.lığı Göç.Kaç ve Snr.Hiz.Ş.Md
2012-2016 İstihbarat Başkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Jandarma Temsilcisi
2016-2017 Teftiş Kurulları Başkanlığı Müfettiş
2017-2018 Adana Jandarma Bölge Komutanlığı Harekat ve Asayiş Şube Müdürü
2018-2019 Hatay İl Jandarma Komutanlığı - İl Jandarma Komutan Yardımcısı
2019-2020 Ankara İl Jandarma Komutanlığı - İl Jandarma Komutan Yardımcısı
İçişleri Bakanı oluru ile Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan Vekili olarak görevlendirilmiş olup Cumhurbaşkanlığının 2021/423 sayılı Kararnamesi ile Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı olarak atanmıştır.
Jandarma Albay Yılmaz Kırgel evli ve 2 çocuk babasıdır.