Mustafa Turhan Ecevit kimdir? Albay Mustafa Turhan Ecevit (SAT) YAŞ'ta terfi etti mi?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen ve 2,5 saat süren Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrası bir açıklama Yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ kararlarını açıkladı.YAŞ kararları kapsamında Sualtı Taaruz Komutanlığı (SAT) bünyesinden iki amiral çıktı. Albay Mustafa Turhan Ecevit ile Albay Ercan Kireçtepe, Peki Mustafa Turhan ve Ercan Kireçtepe kimdir?

YAŞ kararları kapsamında Sualtı Taaruz Komutanlığı (SAT) bünyesinden iki amiral çıktı. Albay Mustafa Turhan Ecevit ile Albay Ercan Kireçtepe'nin, SAT bünyesinden çıkan "ilk" amiraller olduğu ifade ediliyor. İki isim, FETÖ'nün kumpas davaları sonucu hapse girmişti. Ecevit ve Kireçtepe, "Poyrazköy Davası"nda hüküm giymiş, cezaevinde hapis yattıktan sonra yeniden yargılama sonucu beraat ederek Sualtı Taaruz Komutanı ve Sualtı Taaruz Komutan yardımcısı olarak üniformalarını giymişti. Kireçtepe, 1996'da Kardak kayalığına çıkıp buraya Türk bayrağı diken timde görev yapmıştı.