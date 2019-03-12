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"Albatros Parkı, Büyükçekmece'nin millet bahçesi olacak"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "(Albatros Parkı) Bunu katakulliyle yemeye kalktılar. Büyükçekmece buna izin verir mi? Hiç heveslenmesinler. Orası Büyükçekmece'nin en güzel millet bahçesi olacak. Buradan söz veriyoruz"

12 Mart 2019 Salı 17:40
"Albatros Parkı, Büyükçekmece'nin millet bahçesi olacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Albatros Parkı'nın geleceğine ilişkin, "Bunu katakulliyle yemeye kalktılar. Büyükçekmece buna izin verir mi? Hiç heveslenmesinler. Orası Büyükçekmece'nin en güzel millet bahçesi olacak. Buradan söz veriyoruz." dedi.

Yıldırım, partisinin Büyükçekmece'de düzenlediği mitingde "Beraber yürüdük biz yollarda" şarkısını söyleyerek, "Bana her şey Büyükçekmece'yi ve yol arkadaşlarımı hatırlatıyor." diye konuştu.

Hasretin bitmesine 18 gün kaldığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Mevlüt Uysal'ı Büyükçekmece Belediye Başkanı yapacak mıyız? Hasretin bitmesini sağlıyor muyuz? Beni de unutmayın. İnşallah Cumhurbaşkanımız bugün Büyükçekmece'de. Bugün rahmetle ve bereketle geldik. İstanbul'u, Büyükçekmece'yi şaha kaldırmak için hazır mısınız? İstanbul Türkiye'nin lokomotifidir. Biz de bugün karşıdan Kartal'dan trene binerek bu tarafa geldik. Artık trenimiz de çalışıyor. Banliyö hattımız açıldı. İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun."

Binali Yıldırım, İstanbul'un bir ucundan bir ucuna kadar vatandaşların rahatça seyahat edeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır "Durmak yok, yol devam" dediğini hatırlattı.

Daha çok çalışacaklarını vurgulayan Yıldırım, gönül belediyeciliğini Büyükçekmece'ye getireceklerini söyledi. Yıldırım, Albatros Parkı'nın farklı bir şekilde kullanılmaya çalışıldığını dile getirerek, "Bunu katakulliyle yemeye kalktılar. Büyükçekmece buna izin verir mi? Hiç heveslenmesinler. Orası Büyükçekmece'nin en güzel millet bahçesi olacak. Buradan söz veriyoruz. İnşallah yeşil koridorlarla da Büyükçekmece'yi yemyeşil yapıyoruz. Denizle ormanı birleştiriyoruz. Sahilleri kesintisiz ve pırıl pırıl yapacağız. Bunu Mevlüt Uysal kardeşimizle yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.




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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:40
  1. Binali Yıldırım
  2. Büyükçekmece

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