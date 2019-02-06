Albaraka'nın ALNEO hizmetiyle POS cihazına ihtiyaç kalmıyor

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Türk olarak KOBİ’ler için "POS", KOBİ’lerin müşterileri için ise "Cüzdan" uygulamasından oluşan Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli kolay ve hızlı ödeme platformu ALNEO’yu hizmete sunduklarını belirterek, "Albaraka Türk üyesi iş yerleri, geleneksel POS cihazı kullanmadan tüm kredi kartlarından, zaman ve mekandan bağımsız, QR kod ve SMS gibi kanallardan doğrudan ödeme alabilecek." dedi.

Utku, ALNEO'nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Albaraka olarak dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefini sürdürdüklerini ifade ederek, 2014 yılında başlattıkları inovasyon yolculuğunu, girişimcilikle harmanlanan kurum kültürü ve fintech yatırımları ile sürdürdüklerini kaydetti.

Utku, yakın zamanda Almanya’da faaliyetlerine başlayan faizsiz dijital banka insha’nın ardından dönüştürücü inovasyonlara odaklanan bankanın, ana işini destekleyen başarılı bir ekosistem kurma vizyonunu sürdürdüğünü söyledi.

Albaraka Türk olarak KOBİ’ler için "POS", KOBİ’lerin müşterileri için ise "Cüzdan" uygulamasından oluşan Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli kolay ve hızlı ödeme platformu ALNEO’yu hizmete sunduklarını belirten Utku, "Albaraka Türk üyesi iş yerleri, geleneksel POS cihazı kullanmadan tüm kredi kartlarından, zaman ve mekandan bağımsız, QR kod ve SMS gibi kanallardan doğrudan ödeme alabilecek. ALNEO üyesi müşteriler de 'ALNEO Cüzdan' ile istediği kredi kartını kullanarak alışverişlerini rahatlıkla yapabilecek." diye konuştu.





- "Üye iş yerlerimiz fiziksel POS cihazına ihtiyaç duymayacak"





Melikşah Utku, inovasyon yolculuklarında 10’dan fazla fintech kurmayı planladıklarını ifade ederek, dijital yatırımları büyümenin en stratejik noktalarından biri olarak gördüklerini vurguladı.

Utku, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak dijital platformlarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz. ALNEO ile birlikte Türkiye’de POS deneyimini değiştirmek istiyoruz. Bugün hayata geçirdiğimiz ALNEO ile birlikte KOBİ’lerimizin dijitalleşme sürecine önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu platform sayesinde yaklaşık 1,5 milyon civarında insanın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli kolay ve hızlı ödeme platformumuz ALNEO ile üye iş yerlerimiz artık herhangi bir fiziksel POS cihazına ihtiyaç duymayacak. Akıllı telefonları ile zaman ve mekandan bağımsız olarak, tüm bankaların kredi kartlarından ödeme alabilecekler. İşletmelerimizi kurulum, cihaz maliyeti ve teknik servis gibi birçok sorundan da kurtaracak. Bu platform, aynı zamanda rekabetçi komisyon oranları ve tüm kredi kartlarına taksit imkanı ile KOBİ'lerimizin büyüyüp gelişmesine de hizmet edecek."





- "ALNEO yapay zeka sayesinde pek çok veriyi işleyecek"





Albaraka Türk Genel Müdürü Utku, ALNEO uygulamasının müşterilere de birçok kolaylık sağlayacağını ifade ederek, "ALNEO ile müşterilerimiz için kolay, yönetilebilir bir cüzdan sunmayı hedefledik. ALNEO Cüzdan uygulaması ile müşterilerimiz, tüm kredi kartlarını bu dijital cüzdana tanımlayarak alışverişlerinde istediği bankanın kredi kartını gönül rahatlığıyla kullanabilecek. Ödemelerini tek çekim veya taksitle kolayca yapabilecekler." dedi.



Bu projede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisanslı elektronik para şirketi TURK Elektronik Para ile teknik konularda iş birliğine gittiklerini bildiren Utku, ALNEO'nun aynı zamanda yapay zeka sayesinde pek çok veriyi işleyeceğini, böylece üye iş yerleri için anlamlı ve proaktif içgörüler oluşturabileceklerini aktardı.

Utku, "Albaraka Türk olarak ALNEO’nun özellikle KOBİ’lerimizin dijitalleşme sürecinde önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyoruz. Banka olarak 2020 sonuna kadar 150 bin üye iş yeri ve 150 bin Cüzdan hedefimiz doğrultusunda ALNEO platformunu geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.





- "Blockchain'i bir para transferi altyapısı oluşturmak için çalışıyoruz"





Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Utku, Albaraka Türk'ün teknoloji altyapısına önem vermesi sonucu böylesi projelerde çok ciddi bütçelerin gerekmediğini ifade ederek, "Böyle projelerde önemli bütçeler çıkmıyor ama bilgi teknolojileri bütçesi olarak baktığınızda yaklaşık 6 milyon dolarlık bütçemiz orada var." dedi.

Blockchain konusunda başka bir bankayla beraber çalışmalar yaptıklarını belirten Utku, "Şu anda Blockchain'i bir para transferi altyapısı oluşturmak için çalışıyoruz. Bunu bir Türk bankasıyla beraber yürütüyoruz." diye konuştu.





- "Güvenin yavaş yavaş gelmeye başladığını görüyoruz"





Melikşah Utku, bankacılık sektörüne ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Çeşitli alanlarda yıllarca çalıştım ve anladım ki ekonomi, güven demek. İnsanlar güveniyorsa oluyor. İnsanlar inanmıyorsa da siz istediğinizi yapın, inanmalarını değiştiremediğiniz ölçüde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Güvenin yavaş yavaş gelmeye başladığını görüyoruz ama yeteri kadar, yani 2019'u zıplatacak kadar güven seviyesine ulaştığımızı düşünmüyorum şu aşamada. Bir kere seçim, herkesin beklediği bir şey... Yabancıların güveni nispeten daha iyi şu anda. Yani yabancıların güveni içerideki güvenden daha iyi. Bunu da piyasalardan görüyorsunuz. Açıkçası, dalgalanmanın en çok olduğu dönemde bile Türkiye'den çok aman aman para çıkmadı."





- "Türk bankacılık sisteminin dövize ihtiyacı yok"





Albaraka Türk Genel Müdürü Utku, 2019'da maliyetlerin artmasını beklediklerini, bunun bir süre daha devam edeceğini belirterek, TL'nin değerinin şu anda yabancılar için makul seviyelerde bulunduğunu söyledi.

Utku, şöyle devam etti:

"Güzel olan taraf, eskisi gibi Türk bankacılık sisteminin dövize ihtiyacı yok. Belki orada Merkez Bankası'nın aracı olup dövizi ihtiyaç olduğu zaman vermesi, fazla olduğu zaman alması lazım. Öyle olursa kur çok fazla yukarı çıkmaz, çok fazla aşağı inmez. Aslında çok da aşağı inmesini arzu etmiyoruz. Çünkü hem ihracatçı için iyi olmuyor hem de Türkiye ekonomisini fazla ısındırıyor. Şu seviyeler ekonomik modeller olarak baktığınızda, TL'nin makul bir reel kur seviyesi olarak gözüküyor gibi duruyor.

Şu anda yabancıların hiçbiri 'TL aşırı değerli' demiyor. 'Aşırı ucuz' da demiyor, makul seviyeler söz konusu... O yüzden bu seviyelerde tutabiliyor olmak önemli olacak. Bunun için uygun konjonktürel dalga var yurt dışında. Tabii ki öngörülemez şeyler olabilir, Suriye'yle alakalı, başka şeylerle alakalı... Ama istikrarlı bir şekilde devam etmesini temin edecek bir gelişme senaryosu şu anda çiziliyor yurt dışında..."





- "Son zamanlarda konkordatolarda da yavaşlama görüyoruz"





Melikşah Utku, geçen yıl yaşanan kur dalgalanmasının ardından Türkiye ekonomisinin 2019'da yavaşlayacağının herkes tarafından kabul edildiğini belirterek, nakit akışının reel kesimi zorlayacağını söyledi.

Hükümetin bankalarla beraber reel sektörü rahatlatacak tedbir ve çözümler için çalışmalar yaptığını anlatan Utku, şunları kaydetti:

"Bankalar ciddi bir gayret içerisine girdiler. Bunu da hükümet takdir ediyor. Çünkü çok sık bir araya geliyoruz. Tabii ki konkordatolar falan oldu ama bankalardan ziyade biraz piyasa borçluluğundan oldu. Yani müşterilerimiz bankaya geldiği zaman banka masaya oturuyor yeniden yapılandırma konusunda ama müşterinin piyasaya borçları... Orada bir gecikme olunca, anlaşamayınca hemen hacze gitmesin diye konkordato süreçleri hızlı bir şekilde başlıyor. Son zamanlarda onda da, konkordatolarda da yavaşlama görüyoruz açıkçası... Panik geçmiş durumda. Zor dönemi geride bıraktık ama hızlı mı toparlanacağız yavaş mı toparlanacağız noktasında belirsizlik sürüyor. Burada önemli olan umut olacak. Umut da seçim sonrasına bırakılmış durumda."