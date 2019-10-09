Albaraka, yayıncılık dünyasına katıldı

Katılım bankası Albaraka Türk’ün yayın hayatına yeni bir soluk getiriyor. Pek çok prestij eserin neşreden banka, Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık AŞ’yi devreye aldı. Toplam 60 kitapla faaliyetlerine başlayacak olan şirket önemli çalışmalar yürütecek.

Albaraka Yayınları ilk olarak iktisat, finans ve yönetim alanlarında önemli telif ve tercüme eserleri literatüre kazandırmayı amaçlıyor. Yayınevi, ilerleyen dönemde çok daha geniş bir yelpazede dünya ve Türkiye edebiyatından seçkin eserleri okurlarla buluşturacak.

Kütüphanelerimiz dolacak

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, kurum olarak kültürel değere sahip çıktıklarını belirterek, “Bu kapsamda alanında önemli kitapları kültür yayıncılığına armağan ettik. Tarihten mimariye, çocuk edebiyatından sanata, seçkin birçok eseri neşrettik. İnanıyorum ki üstlendiğimiz bu misyon, Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık AŞ çatısı altında büyüyerek daha nice değerli eserin okurlarla buluşmasını sağlayacak” dedi. Utku, ayrıca “Finanstan iktisat ve yönetim alanlarına kadar okurlara yepyeni bakış açıları kazandıracak pek çok eserler yakında kütüphanelerimizde yer alacak” diye konuştu.

İlk kitaplarımız hazır

Topluma değerli ve nitelikli eserlerin kazandırılması gerektiğini ifade eden Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık AŞ Genel Müdürü Ahmet Faruk Çağlar ise şunları söyledi: “Alanında yetkin isimlerden oluşan yayın kurulumuz ve yayın yönetmenlerimizle iş birliği içinde ilk yayınlarımızı hazırladık. Önümüzdeki dönemde yine bu coğrafyanın düşünce geleneğine değer katacak eserleri Türkçe literatüre kazandıracağız. Bu noktada on yıllardır kültür ve sanatı destekleyen Albaraka Türk’ün yayıncılık alanındaki faaliyetlerini profesyonel bir şekilde sürdürecek olması çok önemli. Bankanın kültür ve sanatı destekleme yönündeki iradesinin yayıncılık sektörüne yeni bir soluk ve renk getireceğine inanıyorum. Bu vesileyle Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Melikşah Utku’ya yönetim kurulu üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Seçkin eserleri neşredecek

Yeni dönemde kültür yayıncılığına ağırlık verecek olan Albaraka Yayınları, Shiller’den Beckert’e, Dutton’dan Boyazis’e, Mustafa Özel’den Sabri Orman’a kadar dünyada ve Türkiye’de alanında duayen pek çok ismin kitabını neşredecek.