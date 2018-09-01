Albaraka Türk’ten üniversitelilere destek

Albaraka Türk, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Karatay Üniversitesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Ayvansaray Üniversitesi, Saraybosna Üniversitesi, 29 Mayıs Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenci ve velilerinin vade farkı olmadan 12 aya varan eşit taksitlerle finansman imkanından yararlanmalarını sağlıyor. Dileyen öğrenci ve velileri, 3-7 Eylül’de anlaşmalı üniversitelerin kayıt merkezlerinde yer alan Albaraka Türk ofislerinden detaylı bilgi alıp finansman desteği için başvuruda bulunabilecek.

‘ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ’

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Albaraka Türk’ün, yıllardır gençleri eğitim finansmanı ile desteklediğini belirterek, gençler ve aileleri bu yıl da anlaşmalı okullardaki vade farksız finansmanımıza başvurarak eğitim ücretlerini karşılayabilir ve ödemelerini daha rahat bir şekilde yerine getirebilirler." dedi.