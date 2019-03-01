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Albaraka Türk'ten İhracatın Finansmanı Kampanyası

Albaraka Türk, avro ve dolar bazında avantajlı oranlar ve 6 ay ödemesiz 36 aya varan vade imkanı sunan İhracat Finansmanı Kampanyası ile ihracatın ve ihracatçıların dostu olmaya devam ediyor

01 Mart 2019 Cuma 10:15
Albaraka Türk'ten İhracatın Finansmanı Kampanyası

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, Mikro İşletmeler ve KOBİ'ler için İhracatın Finansmanı Kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi dış pazarlara açacak yeni firmaları ekonomiye kazandırmak için sunduğu finansman imkanlarını geliştirmeye devam ediyor.

Ekonominin can damarı ihracatın geliştirilmesi için güçlü adımlar atan Albaraka Türk, mevcut müşterilerinin yanı sıra ihracat yapmak isteyen KOBİ'leri İhracatın Finansmanı kampanyası ile desteklemeyi amaçlıyor.

Kampanya kapsamında avroda yüzde 0,34 dolarda yüzde 0,48 avantajlı oranlarla 6 ay ödemesiz 36 aya varan vade imkanıyla ihracatçıların dostu olmaya devam ediyor.

30 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecek olan kampanyaya katılacak ihracatçılar aynı zamanda KargomKolay.com'dan yurt dışı gönderimlerinde yüzde 50'ye varan indirim, Döviz Alım Belgesi İşlemlerinde Kur Farkı İstisnası ve Avantajlı fiyatlarla Kati Poliçe imkanı gibi avantajlardan da yararlanabiliyor.

Ayrıca Albaraka Türk’ün Masrafsız Bankacılık anlayışı gereği İhracat Finansmanı kampanyasında da ihracat bedelleri ön bilgilendirme mail bildirimleri ücretsiz olarak yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de faaliyette başladığımız ilk günden bu yana ihracatı ve ihracatçıyı destekledik. Ekonominin sürükleyici gücü olan ihracatın Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi ve kalkınmasında önemli bir rolü olduğunun bilinci ile bugün de ihracatın finansmanını destekleyen farklı kampanyalar düzenlemeye devam ediyoruz.

Yeni kampanyamızda da uygun finansman oranı ve vade seçenekleri ile ihracatçılarımıza çözümler sunuyoruz. Halen ihracat yapan ya da ihracatla büyümeyi düşünen mikro İşletmeler ve tüm KOBİ'leri bu kampanyamıza davet ediyoruz. Dış ticaret yapan firmalara Albaraka uzmanlığı deneyimini yaşatmak için Alo Dış Ticaret hattını kurduk. Ayrıca şubelerimizdeki portföy yöneticilerimiz de diş ticaret ile ilgili oldukça donanımlı. İhracatçılarımız, bu kampanya ve dış ticarete yönelik her türlü soru ve ihtiyaçları konusunda dış ticaret uzmanlarımızdan danışmalık alabilirler."

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:15
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