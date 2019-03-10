Albaraka Türk'ten 450 milyon lira tutarlı kira sertifikası halka arzı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk’ün 325 milyon TL olarak hedeflediği kira sertifikası ihracı, gelen yüksek taleple birlikte 450 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, ikinci kira sertifikası ihracını başarıyla yaptı.

Bankanın iştiraki Bereket Varlık Kiralama Şirketi’nin 4-5-6 Mart'ta yurt içi piyasada gerçekleştirdiği ve 325 milyon TL olarak planlanan kira sertifikası işlemi, yatırımcılardan gelen yoğun talep nedeniyle 450 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu, aynı zamanda Albaraka Türk’ün gerçekleştirdiği en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracı oldu.

112 gün vadeli ve halka arz yöntemiyle gerçekleştirilen ihraca bin 124 bireysel yatırımcı katılım sağladı ve ihraç tutarının yüzde 66’sı bireysel yatırımcılara tahsis edildi. İhraca gelen yoğun talep ve yatırımcı ağının tabana yayılmasında, süreçlerin dijitalleştirilmesi ve internet şube üzerinden çok kısa süre içinde yatırım hesabı açılarak talepte bulunulabilmesi etkili oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Hazine, Yatırım Bankacılığı, Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah, "Bugüne kadarki en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Kira sertifikası ihracımıza gelen yoğun ilgi, yatırımcı tabanımızın bu likit enstrümanlara karşı artan ilgisinin bir kanıtı olmuş ve bankamızın sahip olduğu güveni ve gücü bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.