Albaraka Türk’ten 350 milyon TL'lik kira sertifikası halka arzı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk Katılım Bankası, 15-16-19 Kasım'da talep toplaması yapılan 350 milyon TL’lik ilk kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı.

Albaraka Türk açıklamasına göre, Türkiye’nin en eski katılım bankası Albaraka Türk, ilk kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı. Bankanın iştiraki Bereket Varlık Kiralama AŞ’nin 15-16-19 Kasım tarihlerinde TL bazında, yurt içi piyasada ihraç ettiği kira sertifikası işlemi ek satış ile 350 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bereket Varlık Kiralama AŞ'nin 21 Kasım 2018’de halka arz yöntemiyle ihracını gerçekleştirdiği kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Şirketimizin, talep toplamasını 15-16-19 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yönetim sözleşmesine dayalı, 350 milyon TL nominal değerdeki 107 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin dağıtım işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz olunur."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Katılım Bankası Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah, bankanın ilk halka arz kira sertifikası ihracının başarılı bir şekilde tamamlanmasının devam eden kaynak çeşitliliğini artırma çalışmalarında önemli bir adım ve banka genelinde tüm müşterilerin beklentilerini karşılayan geniş bir yelpazede rekabetçi finansal ürünlere erişebilmelerini sağlama gayretinin bir yansıması olduğunu belirtti.

Temsah, "Söz konusu halka arz yatırımcılara tam entegre bir yatırım platformu sunma yolculuğumuzda kilometre taşı olan, müşterilerimize, menkul kıymetlerini bankamız bünyesinde saklama imkanı sunacak Saklama Hesabı Hizmeti’nin hayata geçirilmesi ile aynı zamana denk gelmiştir. Bankamız, bu ihraçlar sayesinde Türkiye ekonomisini desteklerken yurt içi sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmalarını da devam ettirmektedir.’’



