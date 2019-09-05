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Albaraka Türk'e "En İyi Eğitim Teknolojileri Uygulamaları" ödülü

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik:- "Albaraka Akademi Sanal Sınıf Uygulaması'yla uluslararası alanda bu ödüle layık görülmekten dolayı son derece memnunuz. Bu ödüller ne kadar başarılı bir yolda olduğumuzun göstergesi"

05 Eylül 2019 Perşembe 13:30
Albaraka Türk'e "En İyi Eğitim Teknolojileri Uygulamaları" ödülü

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, "Albaraka Akademi Sanal Sınıf Uygulaması"yla Brandon Hall Group HCM Excellence Awards programında "En İyi Eğitim Teknolojileri Uygulamaları" ödülüne layık görüldü.

Albaraka Türk'ün açıklamasına göre, dünyanın önde gelen araştırma ve analiz firmalarından Brandon Hall Group tarafından 25 yıldan beri düzenlenen ve Akademi Ödülleri olarak da bilinen HCM Excellence Awards'a dünyanın önde gelen firmaları katılıyor.

Çok sayıda kategoride sektörün en iyilerine ödüllerin verildiği programda Albaraka Türk, "Albaraka Akademi Sanal Sınıf Uygulaması"yla ödülün sahibi oldu.

Geçen yıllarda aynı programda "Eğitim ve Gelişim" kategorisinde "En İyi Sosyal Öğrenme Uygulamaları" ödülü alan bank, bu yıl da "Sanal Sınıf Uygulaması" ile ödüle layık görüldü.


- "Ödüller başarılı yolda olduğumuzun göstergesi"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, aldıkları ödül dolayısıyla son derece mutlu olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Albaraka Akademi Sanal Sınıf Uygulaması'yla uluslararası alanda bu ödüle layık görülmekten dolayı son derece memnunuz. Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın yanı sıra, dijital dönüşüm konusunda hayata geçirdiğimiz pek çok başarılı uygulamayla bugüne kadar birçok ödüle layık görüldük. Aldığımız bu ödüller ne kadar başarılı bir yolda olduğumuzun göstergesi. Bu ödüller bizi çok daha iyisini yapmaya motive ederken aynı zamanda yeni uygulama ve adımlar için bizleri cesaretlendiriyor."

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:30
  1. Albaraka Türk

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