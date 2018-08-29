Albaraka Türk konut kredisi oranlarında son durum! Albaraka konut kredisi hesaplama
Ekonomiyi canlandırmak için konut alacak vatandaşlara son dakika gelişmesi yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gayrimenkul sektörünün önde gelen firmaları konutta büyük kampanya başlattı. Buna göre, konut alacak vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Peki katılım bankalarının konut kredi oranları ne oldu? Albaraka Türk konut kredi oranlarında son durum ne? Albaraka 100 bin TL konut kredisi çeken vatandaş ne kadar aylık taksit tutarı ne?29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:12
Ekonomiyi canlandırmak için konut alacak vatandaşlara son dakika gelişmesi yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gayrimenkul sektörünün önde gelen firmaları konutta büyük kampanya başlattı. Buna göre, konut alacak vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Peki katılım bankalarının konut kredi oranları ne oldu? Albaraka Türk konut kredi oranlarında son durum ne? Albaraka 100 bin TL konut kredisi çeken vatandaş ne kadar aylık taksit tutarı ne?
Albaraka Türk 100.000 TL’lik 120 ay konut kredisi alan bir kişinin ödeyeceği konut kredi tutarı hesaplama
Ödenecek aylık taksit tutarı
2.417,40 TL
Ödenecek Toplam Tutar
290.088 TL
Kâr Oranı % 2.25
YORUM YAZ