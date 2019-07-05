Alaska'da tüm zamanların sıcaklık rekoru

NEW YORK (AA) - ABD'nin en soğuk bölgelerinden olan Alaska eyaletinde dün tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi. ABD Ulusal Hava Hizmeti Dairesinden yapılan açıklamada, Alaska'nın en büyük kenti Anchorage'da öğleden sonra hava sıcaklığının eyalet tarihinde ilk kez 32,2 dereceye ulaştığı bildirildi. Uzmanlar, bölgede kaydedilen en yüksek hava sıcaklığının 14 Haziran 1960'ta 29,4 derece olduğunu belirtti. Ayrıca bölgedeki aşırı sıcakların gelecek hafta boyunca devam edeceği aktarıldı.



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