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Dünya Alaska'da 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
Dünya

Alaska'da 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

ABD'nin Alaska Yarımadası'nda 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından tsunami alarmı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 09:40:00 - 2021-07-29 11:07:28

ABD’nin yüz ölçümü olarak en büyük eyaleti olan Alaska’da yerel saatle 22.15’te 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yaklaşık 96 kilometre açıkta meydana gelirken, depremin derinliği yaklaşık 47 kilometre olarak ölçüldü.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan (USGS) yapılan açıklamaya göre ise depremin 35 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Tsunamisi uyarısı: Bir saat içinde gelecek

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Güney Alaska kıyı şeridine doğru hareket eden bir tsunami hesapladı.

Dalgaların bir saat içinde gelmesi bekleniyor.

Şiddetli artçılar yaşanıyor

Büyük depremin peşinden gerçekleşen artçı şoklar ise 6.2 ve 5.6'yı buldu.

Alaska sarsılıyor

Sık sık büyük depremlere sahne olan Alaska'da, son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında 6.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. Temmuz 2020'de ise Alaska açıklarında 7.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiş ve tsunami uyarısı verilmişti.

ABD, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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Yorumlar

KARADAGLI

ALASKA BUZ TABAKASI ALTINDA SIKISMIS HALDE COK MIKTARDA " METHAN" GAZI VAR BUZLAR ACAIP SURATLE ERIYOR VE METHAN GAZI ATMOSFERE DAGILIYOR GUNESI BLOKE EDIYOR VE DOGAL AFETLERI TETIKLIYOR . VE DUNYANIN EN ZENGIN ADAMI 11 DAKIKA ICIN 2 MILYAR DOLAR ODUYOR( JEF BEZOS) NE ALAKA DIYE DUSUNEBILIRSINIZ !!!
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