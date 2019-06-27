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Alaşehirliler yeni uçak ismi için THY’e seslendi

Kurtuluş Savaşı öncesi Anadolu’da gerçekleştirilen önemli kongrelerden biri olan Alaşehir Kongresi’nin 100.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:19
Alaşehirliler yeni uçak ismi için THY’e seslendi

Kurtuluş Savaşı öncesi Anadolu’da gerçekleştirilen önemli kongrelerden biri olan Alaşehir Kongresi’nin 100. yılında Alaşehirliler, Türk Hava Yolları (THY) bünyesindeki uçaklardan birinin adının ’Alaşehir’ olması için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Kent meydanında kurulan kampanya stadını ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, THY yöneticilerine seslenerek, "Alaşehir’in adını dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi.


Alaşehir Kongresi’nin 100. yılında, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu öncülüğünde sosyal medya üzerinden başlatılan ’Uçağımızın adı Alaşehir olsun’ kampanyası için destek istedi. Tarihi geçmişi, üzümü, sıcak suyu, jeotermal enerjisi gibi bir çok değerlerinden dolayı dünya markası haline gelen Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Türkiye’nin en değerli markası THY’nin uçaklarından bir tanesinin adının ’Alaşehir’ olması için kampanya yürüten Alaşehirliler, sosyal medya üzerinden #ucagimizinadialasehirolsun# başlığı ile Alaşehir’in tarihi, kültürü ve ekonomisini anlatıyor. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzücoğlu, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan kampanya standını ziyaret ederek, THY yöneticilerine seslendi.Başkan Ahmet Öküzücoğlu, "Bu yıl 16-25 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyetimizin kurulmasında büyük rolü olan Alaşehir Kongremizin 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Alaşehir Kongremizin Alaşehir’in markalaşmasına bir katkı da THY’den olsun. Geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanan milli mücadelemizin başladığı ve vatanımızın kurtulmasında, cumhuriyetimizin kurulmasında bir başlangıç, ilk adım olan Alaşehir Kongremizin 100. yılı adına, verimli toprakları, 287 santigrat derece ile dünyanın en sıcak suyu sıralamasında dünyada yedinci, Avrupa’da birinci olan yer altı sıcak su kaynakları, sanayileşmesi ve dünyaca ünlü Sultaniye üzümüyle gerçek bir değerdir. Alaşehir’e bir değer daha katmak ve tanınırlığını artırmak için yeni bir kampanya başlatıyoruz ve Türkiye’nin dört bir tarafından desteklerinizi bekliyoruz. Üzümün başkenti Alaşehir’in adının, bir dünya markası olan Türk Hava Yolları’nın yeni uçaklardan birinin adı olarak belirlenmesi arzusundayız. Bereketli topraklarımızın dünya genelinde tanınması için Alaşehir Belediyesi olarak, değerli THY yöneticilerinin çağrımıza kulak vermesini rica ediyoruz. Dünyanın her yerine ulaşan geniş ağıyla Türk Hava Yolları, bu talebimizi dikkate aldığında Alaşehir adını dünyanın pek çok noktasıyla buluşturacak. THY bundan önce de her yeni teslim aldığı uçağa, ülkemizdeki illerin, önemli ilçelerin, tarihi ve turistik bölgelerin isimlerini verdiği bir sistem oluşturmuştu. Marmaris, Alanya, Göreme, Şişli, Beykoz, Üsküdar, Kağıthane gibi... Alaşehir olarak biz de bu sistem içinde yer almak istiyoruz. Türkiye’nin her yerinden ve dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızdan destek geliyor, bu sayıyı daha da artıralım. Yurt içi ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızınbaşlattığımız bu kampanyaya destek vermesini istiyoruz, böyleceAlaşehir’imiz daha çok tanınsın. THY Genel Müdürlüğü’ne Boeing 7879 TCLLA kuyruk tescilli uçak üretilecek. Bu uçağın adının Alaşehir konmasını istiyoruz. Bu konuda THY Genel Müdürlüğüne talepte bulunduk" dedi.


Başkan Öküzcüoğlu, konuşmasının ardından kurulan stantta destek imzası verdi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:19
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