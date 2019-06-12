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Alaşehirli kursiyerler çalışmalarını sergiledi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda, kursiyerler bir yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:12
Alaşehirli kursiyerler çalışmalarını sergiledi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda, kursiyerler bir yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.


Alaşehir Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler tarafından ortaya çıkarılan eserler sergilendi. Tarihi Kurşunlu Han’da açılan serginin açılış konuşmasını yapan Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "2018-2019 Eğitim Öğretim yılında ilçe genelinde halkımızın talepleri doğrultusunda çeşitli kurslar açmaktayız. 286 alanda kurs açıldı. Bu kurslarda 5 bin 883 kişi eğitim gördü. Halkımızın talepleri doğrultusunda kurslar açmaktayız. İlçemizde örgün eğitimin dışına çıkan açık ortaokul ve açık lise öğrencisi bin 180 vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyoruz " dedi.


Sergide konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Yaşam boyu öğrenme Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en çok önemsediği konulardan bir tanesi. Gençlerin eğitimi önemli, ancak eğitim sadece okulda yapılmıyor. Eğitim yediden yetmişe bütün yaş aralığında yapılıyor. Eğitim sadece okumak yazmak değildir. İnsanların her alanda devletin vatandaşlarına hizmet sunması vatandaşlarının ayağına hizmeti götürmesi sosyal devlet anlayışının ve devlet anlayışının bir gereği. Bu alanda emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.


Sergide kursiyerler tarafından halkoyunları gösterileri, defile düzenlendi. Programın sonunda okuma yazma kursunda belge alanlara belgeleri verildi.


Sergiye Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ve vatandaşlar katıldılar.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:12
  1. sergi

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