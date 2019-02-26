Alaşehirli doktor 11 günlük yaşam savaşını kaybetti Alaşehir’in sevilen doktorlarından eski SSK doktoru Ali Şahin Pal (81) geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 11 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Alaşehir’in sevilen doktorlarından eski SSK doktoru Ali Şahin Pal (81) geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 11 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

1972 yılında Alaşehir SSK’da göreve başlayan 1 çocuk babası Dr. Ali Şahin Pal 33 yıl aynı kurumda aralıksız hizmet verdikten sonra 2005 yılında emekli olmuştu. 13 Şubat tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan ve 11 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Dr. Pal, 11 günlük yaşam savaşını kaybederek dün hayatını kaybetti.

81 Yaşında hayatını kaybeden Ali Şahin Pal, Alaşehir Pazar Camii’nde dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alaşehir Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

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