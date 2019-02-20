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Alaşehir’de yetenekli müzisyenler seçildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde hayata geçirilen Sanata Ortak Bireylerin Eğitimi (SOBE)Projesi kapsamında müzik yeteneği olan 115 öğrenci yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla özel olarak seçildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:48
Alaşehir’de yetenekli müzisyenler seçildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde hayata geçirilen Sanata Ortak Bireylerin Eğitimi (SOBE)Projesi kapsamında müzik yeteneği olan 115 öğrenci yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla özel olarak seçildi.


Manisa’nın Alaşehir ilçesinde müzik öğretmenleri tarafından hayata geçirilen SOBE Projesi kapsamında müzik öğretmeni olmayan 15 okulda 978 öğrenciye tarama yapıldı. Yapılan taramanın ardından 115 yetenekli öğrenci tespit edildi. Tespit edilen öğrencilerin velilerine Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda bilgilendirme yapıldı. Proje hakkında bilgi veren Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "İlçemizde görev yapan müzik öğretmenleri Volkan Özcan, Gülden Atamer, Hüseyin Aslantaş, Meryem Ezgi Doğan müzik öğretmeni olmayan tüm okullarda 978 öğrenci teker teker dinlenerek, müzikyeteneği olan öğrenciler tespit edildi. 6. sınıflarda 36, 7. sınıflarda 38, 8. sınıflarda 41 öğrencinin müzik yeteneğine sahip olduğu belirlendi. Toplam 115 öğrenci eğitilebilir, geliştirilebilir, müzik kulağı olan, yatkınlığı olan yetenekler olarak seçildi. Seçilen 115 öğrencimizi Nisan- Mayıs, Haziran aylarında haftada bir gün olmak üzere eğitime alacağız. Bu çalışmanın resmi bir boyutu yok. Gönüllü 4 öğretmenimiz kendileri bu çalışmayı başlatmak istediler. Bizde böyle bir çalışmayı destekledik, fedakar öğretmenlerimizi destekliyoruz. Buradaki temel amacımız müzikal beceri ve yetenekleri keşfetmek, bu alanda yeteneği olan öğrencilerimizi Güzel SanatlarLiselerine yönlendirmektir. Öğretmenlerimiz ayrıca 8. sınıf öğrencilerimizi Güzel Sanatlar Liselerine de hazırlayacaklar" dedi.


Geleceğin sanatçılarının tespit edildiğini belirten Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bu toplantı sizlerin desteğini almak ve sizleri bu konuda bilgilendirmek amacıyla düzenlendi. 4 gönüllü öğretmenimizikutluyorum, diyerek,bu tür eğitimciler geleceğin eğitim profilini belirleyeceklerdir. Bu iş resmi olarak verilmiş bir görev değildir. Bu bir gönül işi, gönülsüz yenilen yemek ya karın ağrısı, ya baş ağrısı yapar. Sizler bu işe gönül vermişsiniz" dedi.


Velilere yönelik bilgilendirme toplantısına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ve Halk Eğitim Müdürü Süleyman Ölmez katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:48
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