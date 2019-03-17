Alaşehir’de üzüm bağını sıcak su bastı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde özel bir firmaya ait jeotermal enerji santraline ait jeotermal kuyu tahliye havuzunun arızalanarak taşması sonucu yaklaşık 5 dönümlük üzüm bağı sıcak su altında kaldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından olayla ilgili rapor tutulurken, firma yetkilileri üzüm bağındaki zararın karşılanacağını açıkladı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Kemaliye Mahallesi’nde sabah saat 07.30 sıralarında özel bir firmaya ait jeotermal enerji santralinden taşan sıcak su hemen yanı başındaki İdris Şentürk’e ait 5 dönümlük üzüm bağını bastı. Biranda kaynar suya maruz kalan bağda Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri rapor tuttu.

Kemaliye Mahallesi’nde oturan İdris Şentürk, sabah saatlerinde üzüm bağının sıcak su bastığı haberi üzerine bağına gittiğini belirterek, "Sabah haber geldi. Bağ alanıma geldiğimde çevreyi dumanlar sarmıştı. Sıcak su dumanı çevreyi sarmış, göz gözü görmüyordu. 5 dönüm bağımın tamamını sıcak su basmış, bağ alanı göle dönmüştü. Bu bağdan beş yıl ürün alınamaz, bağın ömrü bitti. Yetkililerin zararlarımızı karşılamasını istiyorum. Bu tür afetler sık sık yaşanıyor. Yetkililerin buna bir önlem bulması lazım. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine rapor tutturdum. Tek gelir kaynağım olan üzüm bağım gitti, bundan sonra ne yaparım, çaresiz kaldım" dedi.

Firma zararı karşılayacak

Jeotermal enerji santralinin genel koordinatörü Ufuk Şentürk ise, "Çalışma yaptığımız jeotermal kuyunun başında bulunan reenjeksiyon kuyularına toplanan suyu basan pompanın arıza yapması sonucu güvenlik havuzunda depolanan su sabaha karşı taşmış. Yaklaşık 30 dakika taşan su, bağlara yaklaşık 40 ton civarında su taşmıştır. Kısa sürede yapılan çalışma sonucu arıza giderilerek, su kontrol altına alındı. Su basması sonucu zarar gören bağ sahiplerinin zararları karşılanacaktır" diye konuştu.