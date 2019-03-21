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Alaşehir’de Nevruz Bayramı kutlaması

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde baharın başladığı, doğanın uyandığı gün olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı, Alaşehir Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen törenle kutlandı.

21 Mart 2019 Perşembe 19:43
Alaşehir’de Nevruz Bayramı kutlaması

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde baharın başladığı, doğanın uyandığı gün olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı, Alaşehir Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen törenle kutlandı.


Okul bahçesinde yapılan kutlamalara, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkan Vekili Muammer İbişoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından okul müdürü Şerafettin Güçlü, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Güçlü, "Nevruz Bayramı Türklerin en eski bayramlarından birisidir. Bu tarih baharın gelişinin müjdecisi olarak bilinir. Türklerin İslam dinini benimsemeden önceki bayramlarından olan Nevruz İslam dini benimsendikten sonra da Türk kültüründeki yerini muhafaza etmiş ve bugüne kadar kutlanarak gelmiştir. Nevruz her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirilip özü itibari ile baharın gelişi için kutlandığı coşku ile karşılandığı bir gündür“ dedi.


Konuşmaların ardından Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman örste çekiç dövdü, yakılan ateşüzerinden atladılar.Program, yumurta tokuşturma yarışmaları, manilerin okunması, yarışmada dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesi, müzik eğlencesi gibi etkinliklerle sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 19:43
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