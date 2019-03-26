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Alaşehir’de mahalleleri bağlayan yolda asfalt çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi tarafından 20 mahalleyi birbirine bağlayan eski İzmir yolunda 19 kilometrelik asfalt çalışmasına başlandı.

26 Mart 2019 Salı 12:56
Alaşehir’de mahalleleri bağlayan yolda asfalt çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi tarafından 20 mahalleyi birbirine bağlayan eski İzmir yolunda 19 kilometrelik asfalt çalışmasına başlandı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi tarafından 20 mahalleyi birbirine bağlayan 19 kilometrelik eski İzmir yolunda altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte asfaltlama başladı. Vatandaşlar için büyük önem taşıyan ve çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ulaşımda konforu ve güvenliği artıracak yolda çalışmaları yerinde inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Alaşehir Belediye Başkan Adayı Ali Uçak, “Eski İzmir yolu adlandırılan ve Alaşehir’den Salihli’ye kadar uzanan yolda bugün asfalt çalışmalarımız başladı. Herkesin gördüğü gibi biz neyin sözünü verdiysek hepsini bir bir yerine getirdik. Büyük önem arz eden yolda çalışmalarımızın başlaması da bizler için gurur verici. Allah nasip ederse önümüzdeki 5 yıl boyunca verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz. Çünkü biz siyasetin çamur atan tarafında değil, hizmet yapan hizmet üreten tarafında olacağız. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, 3 tane bakanımız, 7 tane milletvekilimiz, merkezi iktidarımızın tüm bakanlıkları bütün destekleriyle arkamızda. Bu yüzden 5 yıl boyunca hiçbir mahallemizde yapılmadık tek bir hizmet bırakmayacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:56
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