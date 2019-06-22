Alaşehir’de işçi minibüsünün freni patladı: 13 yaralı Manisa’nın Alaşehir ilçesinde rampaya çıkarken freninin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, park halinde bulunan bir başka minibüse çarparak durabildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde rampaya çıkarken freninin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, park halinde bulunan bir başka minibüse çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 13 tarım işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bu sabaha karşı saat 03.00 sıralarında tarım işçilerini taşıyan M.S.(50) yönetimindeki 45 J 4845 plakalı minibüsün Şeyh Sinan Mahallesi Ali Koç Caddesi üzerinde rampa yukarıya çıkarken freni patladı. Kontrolden çıkarak geri geri giden minibüs park halindeki 45 ZE771 plakalı başka bir minibüseyandan çarparak, yan yattı. 20 kişinin bulunduğu iddia edilen minibüste 13 kişi yaralandı. 112 Acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Suriye uyruklu, Fidda Elharun ağır yaralı olarak, Celal Bayer Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilirken, diğer 12 yaralı Alaşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.