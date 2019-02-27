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Alaşehir’de gece bekçileri göreve başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan gece bekçiliği kapsamında Manisa’nın Alaşehir ilçesine atanan 8 gece bekçisinden 6’sı göreve başladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:51
Alaşehir’de gece bekçileri göreve başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan gece bekçiliği kapsamında Manisa’nın Alaşehir ilçesine atanan 8 gece bekçisinden 6’sı göreve başladı. Bundan böyle Alaşehirliler geceleri, bekçilerin düdük sesleriyle kendilerini daha güvenli hissedecekler.


Alaşehir’de göreve başlayan 6 gece bekçisi Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan ile birlikte kaymakam Abdullah Uçgun’u makamında ziyaret ederek, görevlerine başladı. Kaymakam Abdullah Uçgun, göreve başlayan gece bekçilerine başarılar dileyerek, "Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan gece bekçiliği kapsamında ilçemize 8 adet gece bekçisi atandı. 6 bekçimiz bugün göreve başladı. 2 bekçimiz de kursta olup, kurs bitiminde görevlerine başlayacaklar. Alaşehirliler klasik gece bekçiliğini yeniden yaşamaya başlayacaklar. Eskiden gece bekçilerinin haberleşme aracı olarak kullandıkları, düdük seslerini tekrar işitmeye başlayacağız. Düdük sesleri bizlerin güvende olduğumuzun bir işareti olarak algılanacaktır. Bekçilerimiz her gün saat 22.00- 06.00 arasında Atatürk Bulvarı, İstiklal Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Süleyman Demirel Bulvarı, Sevgi Yolu, Sümer Oral Caddesi gibi ana caddeler başta olmak üzere, tüm şehrimizi yaya olarak dolaşarak, güvenliğimiz sağlayacaklar. Gece bekçileri, emniyet güçlerimize destek olacaklardır." dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:51
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