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Alaşehir’de bir parka eski vekil Tevfik Diker’in adı verildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 19.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:21
Alaşehir’de bir parka eski vekil Tevfik Diker’in adı verildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 19. ve 20. dönem Manisa milletvekilliği yapan Tevfik Diker’in adı verilen park düzenlenen törenle açıldı.


Alaşehir Belediyesi tarafından Alaşehirli eski milletvekili Tevfik Diker’in adı bir parka verildi. İlçeye bağlı İstasyon Mahallesi Gümüş Pala Caddesi üzerinde bulunan Tevfik Diker Parkı, düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Haziranayı meclis kararımızla 19. ve20. dönem Manisa milletvekilimiz, Yolsuzlukla Mücadele Derneği Başkanı Tevfik Diker’in geçmiş dönemlerde Alaşehirimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bu parkın adının Tevfik Diker Parkı olması kararı alındı. Seçim öncesi sözlerimizden ilk isim verme icraatımızıgerçekleştiriyoruz. Tevfik Diker gibi memleketimize hizmet veren büyüklerimizle gurur duyuyoruz. Alaşehir’e hizmet veren büyüklerimizin isimlerini vermeye devam edeceğiz.Ayrıcaaramızda bulunduğunuz için sizlereteşekkür ediyoruz" dedi.


Adının bir parkta yaşatılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten eski Manisa milletvekili ve Yolsuzlukla Mücadele Derneği Başkanı Tevfik Diker, "71 yıl sonra Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni neferi Ahmet Öküzcüoğlu’nu Alaşehir’in öz evladını belediye başkan seçtiğiniz için hepinizin anlından, büyüklerimin ellerindenöpüyorum. Kur’an-ı Kerim’de ’Emaneti ehline verin’ der. Sizler de bunu yaptınız. Belediye meclisinde muhalefet üyesi Ahmet Köseoğlu olmak üzere parkın adının adımın verilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Adımı yaşatmak ve ölümsüzleştirmek için parka verilmesinde emeği geçenler karşısında boynum kıldan incedir, onlara her zaman minnettarım. Sizlerin seçtiği ve adımın yaşatılmasında büyük rol oynayan Ahmet Öküzcüoğlu’na hiçbir karşılık beklemeden hizmet etmeye hazırım. Hizmette nefer işte Tevfik Diker, diyerek hizmet için çivi çakan herkesi sırtımızda taşıyacağız. Alaşehir’e karşılıksız hizmet etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:21
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