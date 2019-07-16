Alaşehir’de asfalt çalışmaları başladı

Alaşehir’in Şahyar ve Çeşneli mahallelerini birbirine bağlayan 2 kilometrelik toprak yolda belediye ekipleri asfalt çalışmasına başladı. Çalışmanın tamamlanmasıyla iki mahallenin sakinleri hem daha güvenli bir yola kavuşmuş olacak hem de toz, toprak ve çamurdan kurtulmuş olacak.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Şahyar Mahallesi Kemer mevkiinde bulunan toprak yola asfalt kaplaması yapmaya başladı. Şahyar ve Çeşneli mahallelerini birbirine bağlayan 2 kilometrelik toprak yolda asfalt çalışmaları sürdürülüyor. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Şahyar Mahallesi ve Çeşneli mahallelerimizi birbirine bağlayan ve özellikle yaz aylarında daha çok kullanılan toprak yol, mahalle sakinleri tarafından gelen talep üzerine asfalt yapılmaya başlandı. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yaklaşık 2 kilometrelik olan bu yola asfalt kaplaması yapacak. Böylece hem vatandaşlarımız toz ve topraktan kurtulacak, hem de çevrede bulunan bağ alanları tozdan etkilenmeyecek." dedi.