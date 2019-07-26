Alaşehir’de 363 kök Hint keneviri ele geçirildi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda yapılan kontrollerde 363 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda yapılan kontrollerde 363 kök Hint keneviri ele geçirdi.



Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada iki ayrı yerde boyları 50-200 cm arasında değişen toplam 363 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi. Ormanlık alana kim tarafından ekildiğini araştırmaya başlayan jandarma ekipleri ele geçirilen 363 adet keneviri yakarak imha etti. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

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