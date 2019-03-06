Alaşehir modern bir huzur evini hakediyor

Alaşehir Başkan Adayı Öküzcüoğlu, vatandaşlara hitabında belediye başkanının hangi partiden olduğunun değil, yapacağı hizmetin önemli olduğunu vurguladı.

Alaşehirli hemşehrilerinin kendilerine yakışan hizmeti almaya layık olduğunu, hazırladıkları projelerde bunu temel alarak hareket ettiklerini söyleyen Ahmet Öküzcüoğlu,

“Alaşehirli hemşehrilerimizin çocuk yaşlı, kadın erkek ayrımı yapmaksızın ihtiyaç ve beklentilerini biliyoruz. Özellikle şehrimizde yaşlılarımızın yaşamlarını daha iyi imkanlarda sürdürebilmeleri için modern bir huzurevine ihtiyaçları var. İlk etapta 75 büyüğümüze hitap edebilecek bir huzurevini 2021 yılında hizmete alacağız. Burada büyüklerimiz yemek, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri gibi aynı zamanda daha sosyal bir yaşam sürdürebilecekler.” dedi.

Kadın Danışma Ve Dayanışma Merkezi

Millet İttifakı Adayı Ahmet Öküzcüoğlu, kurulacak olan Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile kadınlara verilen danışmanlık ve destek hizmetlerini geliştirerek, kadının her alanda güçlendirilmesini sağlama vizyonu ile hareket ettiklerini kaydetti.

Alaşehir Belediye Başkanı Adayı konuya ilişkin açıklamalarına şöyle devam etti: “Biz hem yaşlılarımıza hem de kadınlarımıza ayrı önem veriyoruz. Kadın Dayanışma ve Danışma Merkezi’mizde kadınlara şiddetle mücadelesinde yalnız olmadığını hissettirmek, şiddetle mücadele yolları hakkında bilgilendirme sağlamak, kadınları güçlendirme amaçlı eğitim çalışmaları yapmak, kadınlara psikoloji, hukuk ve sağlıklı beslenme alanında danışmanlık hizmeti vereceğiz. Onların kimseye muhtaç olmadan barınma sorunları çözülene kadar sıcak bir yuva sağlama misyonu ile faaliyet göstereceğiz. Kadın Danışma ve Dayanışma merkezimiz Türkiye genelinde ilgili kuruluşlara örnek bir merkez olacak.”

Sosyal hizmet belediyeciliğinin önemine değinirken, yaşlılara gereken önem ve desteğin verilmesine vurgu yaparak, “Yaşlılarımız bizim yaşam ustalarımızdır.” dedi.

Alaşehir CHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Öküzcüoğlu, yaşlıların toplumun baş tacı olduğunuve onlara destek olmak ve onları mutlu etmek adına yapacaklarını şöyle anlattı:“Yaşlılarımızın ev ortamlarında desteklenmeleri ve toplumdan soyutlanmadan yaşamlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla gündüz bakım evi kurulmasını planlıyoruz. Amacımız; üyelerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırırken, yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek, gösterdiğimiz ilgi, sevgi ve şefkatle yaşlılarımızın onurlu, mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamak olacak. 65 yaş üstü hemşehrilerimizin üye olmasını sağlayacağımız ve adına “Gönül Bahçesi” diyeceğimiz evde, sabah sporu, satranç, minyatür boyama gibi kursların yanı sıra , unutkanlık ve hafıza kaybıyla kendisini gösteren alzheimer hastalığından korunmak ve sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmelerini sağlamak için Sudoku gibi zeka oyunları da oynanabilecek. Buraya gelen misafirlerimizin öğle yemekleri de belediyemiz tarafından karşılanacak.”

Belediye başkanı olması durumunda hemşehrilerinin mutluluğunu artırmak için çalışacağını kaydeden Ahmet Öküzcüoğlu, hobi bahçeleri ile ilgili projesi hakkında da şunları kaydetti: “Belirlenecek alana kurulacak olan hobi bahçeleri özellikle emeklilerimize ayrılacak. Onların toprakla buluştuğu, torunlarıyla kucaklaşıp oyunlar oynadığı bir mekan olacak Hobi Bahçeleri.Bahçe sahipleri her zaman ekip dikme konusunda bilgi sahibi olmayabilir. Zirai ilaçlardan, gübreye, hangi mevsimde hangi ürünün yetiştirileceği gibi konularda da danışmanlık hizmeti vereceğiz. 80 metrekare genişliğinde bahçeler ve 5 metrekare genişliğinde hobi evleri yapmayı planlıyoruz.”

En Güzel Balkon Bahçe Yarışması

Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir’de çevre bilincini ve çevre sevgisini arttırmak, halkın çevre düzenleme ve kent peyzajına yönelik ilgisini teşvik etmek için ödüllü bir yarışma düzenleyeceklerini de söyledi. Öküzcüoğlu, bu sayede Alaşehir’de yeşil dokunun arttırılmasının yanı sıra sürdürülebilir yeşille bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini de kaydetti.