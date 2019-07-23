Alaşehir mezarlıkları bayrama hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklardaki temizlik çalışmalarını yoğun bir program dahilinde sürdürüyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, mezarlıkların temizliğine büyük önem gösteren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesinde de önemli mesafe kat etti. Program dahilinde mahallelerin mezarlıkları temizlenerek Kurban Bayramı için hazır hale getirilirken; ekipler Işıklar Mahallesi Mezarlığı’nı da yabani otlardan arındırarak düzenli bir hale getirdi. Çalışmaları Işıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Baştürk ve mahalle sakinleri Arif Özbay ile Şerafettin Baştürk de takip etti. Mahalle halkı adına ekiplere kolaylıklar dileyen heyet, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e de teşekkür etti. Mezarlıklar DairesiBaşkanı Cevdet Üstündağ da, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda 17 ilçemizde olduğu gibi Alaşehir ilçemizde de yoğun bir çalışma programı içerisindeyiz. Ekiplerimiz, ebedi istirahatgahların tamamının Kurban Bayramı öncesinde temizlenmesi için titizlikle faaliyetlerimizi sürdürüyor. Mezarlıkların temiz ve düzenli olması, vatandaşlarımızı da mutlu ediyor. Halkımızın memnuniyet duyguları ve teşekkür dileklerini alıyoruz. Çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” diye konuştu.