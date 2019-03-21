Alaşehir ‘Marka şehir’ olma yolunda ilerliyor

Alaşehir’in dünyaca ünlü çekirdeksiz kuru üzümü şehitler diyarı Çanakkale’de vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Geçtiğimiz günlerde 20 farklı ilde vatandaşa üzüm pekmezi dağıtımı yapan Alaşehir Belediyesinin ikramları vatandaşlardan da tam not aldı.

Geçtiğimiz günlerde Alaşehir’i tanıtmak için 20 faklı ilde üzüm pekmezi dağıtımı yapan Alaşehir Belediyesi bu sefer de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü nedeniyle ilk olarak şehitler diyarı Çanakkale’deki yerli ve yabancı vatandaşlara kuru üzüm ikramında bulundu.

Kuru üzüm ikramına Türkiye’nin farklı illerinde devam ediliyor

“Üzümün başkenti Alaşehir’den içinizi ısıtmaya geldik” sloganıyla başlatılan proje kapsamında, Alaşehir Belediyesi’ni temsilen görevlendirilen grup vatandaşlara hem kuru üzüm ikramında bulundu hem de projenin mimarı Cumhur İttifakı MHP Alaşehir Başkan adayı Ali Uçak’ın selamlarını iletti. Üzüm pekmezinden sonra şifa kaynağı olarak bilinen kuru üzüm de yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar ikram edilen kuru üzüm için projenin mimarı Başkan Ali Uçak ve ekibine teşekkürlerini iletti. Proje kapsamında kuru üzüm ikramı, Çanakkale’den sonra Edirne, Kocaeli ve Türkiye’nin farklı illerinin en işlek merkezlerinde devam ediyor.