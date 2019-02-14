Alaşehir ’Marka şehir’ olma yolunda ilerliyor

Alaşehir Belediyesi’nin başlatmış olduğu ’Üzümün başkenti Alaşehir’den içinizi ısıtmaya geldik’ projesi kapsamında, İstanbul, Ankara ve İzmir’in en işlek caddelerinde görevlendirilen bir ekip tarafından vatandaşlara üzüm pekmezi ikram ediliyor. Vatandaşların yoğun talep gösterdiği üzüm pekmezi ikramına turistler de büyük ilgi gösterdi.

Alaşehir Belediyesi İstanbul, Ankara ve İzmir’in en işlek noktalarında şifa kaynağı olan üzüm pekmezi dağıtıyor. Üzüm pekmezi yerli ve yabancı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Soğuk havalarda ikram edilen üzüm pekmezi hem vatandaşların içini ısıtıyor hem de yüzlerini güldürüyor.

İkramlarından dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’a teşekkür ederek selamlarını ileten vatandaşlara müjde veren Başkan Ali Uçak ise şunları söyledi: “Soğuk kış aylarında içimizi ısıtan şifa kaynağı pekmezimize talep gösteren tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, üzümün başkenti Alaşehir’den selamlar ve saygılar gönderiyorum. Alaşehir üzüm pekmezi çok yakında tüm Türkiye’de belirlenen satış noktalarından temin edilebilecek. Marka bir şehir olmak yolunda elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.