0553 313 94 23

Alaşehir ’Marka şehir’ olma yolunda ilerliyor

Alaşehir Belediyesi’nin başlatmış olduğu ’Üzümün başkenti Alaşehir’den içinizi ısıtmaya geldik’ projesi kapsamında, İstanbul, Ankara ve İzmir’in en işlek caddelerinde görevlendirilen bir ekip tarafından vatandaşlara üzüm pekmezi ikram ediliyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:55
Alaşehir ’Marka şehir’ olma yolunda ilerliyor

Alaşehir Belediyesi’nin başlatmış olduğu ’Üzümün başkenti Alaşehir’den içinizi ısıtmaya geldik’ projesi kapsamında, İstanbul, Ankara ve İzmir’in en işlek caddelerinde görevlendirilen bir ekip tarafından vatandaşlara üzüm pekmezi ikram ediliyor. Vatandaşların yoğun talep gösterdiği üzüm pekmezi ikramına turistler de büyük ilgi gösterdi.


Alaşehir Belediyesi İstanbul, Ankara ve İzmir’in en işlek noktalarında şifa kaynağı olan üzüm pekmezi dağıtıyor. Üzüm pekmezi yerli ve yabancı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Soğuk havalarda ikram edilen üzüm pekmezi hem vatandaşların içini ısıtıyor hem de yüzlerini güldürüyor.


İkramlarından dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’a teşekkür ederek selamlarını ileten vatandaşlara müjde veren Başkan Ali Uçak ise şunları söyledi: “Soğuk kış aylarında içimizi ısıtan şifa kaynağı pekmezimize talep gösteren tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, üzümün başkenti Alaşehir’den selamlar ve saygılar gönderiyorum. Alaşehir üzüm pekmezi çok yakında tüm Türkiye’de belirlenen satış noktalarından temin edilebilecek. Marka bir şehir olmak yolunda elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ın ABD askerlerine karşı tutumu sertleşti! "Ülkede yabancı üs istemiyoruz"
    1. Irak'ın ABD askerlerine karşı tutumu..
    2. POYD yeni üyelerine belgeleri sunuldu
    3. Amed Sportif Faaliyetler’de Uşak maçı..
    4. Hananey'den "yabancı istihbarat"..
    5. Sözcü ve Cumhuriyet’i ETS Tur besliyor
    6. Erdoğan, Kuzey Makedonya'ya başsağlığı..
    7. Sevgililer en çok cep telefonu hediye..
    8. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    9. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    10. Kartallı kadınlar için yeni bir terapi..
    11. Can dostlar için Osmangazi’den örnek..
    12. Lale Manço: “ Barış, vefatından 20 yıl..
    13. İYİ Parti FETÖ’nün çiftliğine dönüştü!
    14. Putin'den Suriye'de Türkiye ile "iş..
    15. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı..
    16. Büyükorhan’da kapanan yollar açıldı
    17. Red Bull Uçuş Günü'ne katılmak için..
    18. Sharapova, Indian Wells'ten çekildi
    19. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan..
    20. Çocuklar, profesyonel sporcu ve..
    21. Kapadokya’da o otel inşaatı yıkılıyor
    22. Cibutili çocuklar şifayı Türkiye'de..
    23. Başkan Uçak’tan Alaşehir’in örnek..
    24. Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesine..
    25. Tokat’a hanımeli değiyor
    26. Hızır orucu ne zaman tutulur? Hızır..
    27. Eve balkondan girmek isteyen çocuk..
    28. Türkan Erdoğan Atabeyli ASM açıldı
    29. Arnavutluk Meclisinde Başbakan Rama'ya..
    30. Ali Koç: "Yıldırım Demirören bugünden..
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir