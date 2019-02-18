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Alaşehir Belediyespor futbol ve voleybolda durdurulamıyor

Sezona hem futbol hem de bayan voleybol branşlarında yeniden yapılanarak ve şampiyonluk hedefiyle başlayan Alaşehir Belediyespor, her iki kulvarda aldığı başarılı sonuçlarla adım adım şampiyonluğa ilerliyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:37
Alaşehir Belediyespor futbol ve voleybolda durdurulamıyor

Sezona hem futbol hem de bayan voleybol branşlarında yeniden yapılanarak ve şampiyonluk hedefiyle başlayan Alaşehir Belediyespor, her iki kulvarda aldığı başarılı sonuçlarla adım adım şampiyonluğa ilerliyor.


Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’ın büyük desteğiyle yoluna devam eden futbol ve bayan voleybol takımları hafta sonu oynadıkları müsabakalarda rakiplerini mağlup ederek, liglerinde haftayı lider olarak kapattı. Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2.Lig 3.Grup2ta mücadele eden Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ligin 21. haftasında İzmir Atatürk Spor Salonunda oynanan maçta Gelişim Koleji ile karşı karşıya geldi.Karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-melekler 22-25, 22-25, 24-26’lık set sonuçları ile sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak, 20 maç sonunda 20 galibiyet 59 puanla normal sezonun bitimine 1 hafta kala namağlup ve lider olarak haftayı kapattı ve normal sezonu tamamlamış oldu. Sarı-melekler normal sezonun son haftasını Söke Voleybol’ un maça çıkmayacak olmasından dolayı maç yapmadan geçecek ve 9-10-11 Mart tarihlerinde Adana’da oynayacağı yarı final etabı müsabakalarına hazırlanacak.


Yoluna doludizgin devam eden Alaşehir Belediyespor futbol takımı da Manisa Süper Amatör Lig A Grubu 15. haftasında Killik Şehit Onbaşı Evren Kara Stadyumunda Gördes Güneşlispor’u ağırladığı maçta sahadan 1-0’lık sonuçla ayrılarak, 15 maç sonunda 13 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 40 puana ulaştı. Haftalar öncesi garantilediği play-off’lar öncesi bir engeli daha aşan Alaşehir Belediyespor, ligin son 3 haftasında Ahmetli Belediye Spor, Kula Ülkü Spor ve Turgutlu İstasyon Gençlik Spor takımları ile karşı karşıya geldikten sonra şampiyonluk yolunda play-off müsabakalarına çıkacak.


Alaşehir Belediyesi olarak, spora ve sporcuya olan desteklerinin artarak devam edeceklerini ifade eden Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, ”Bir söz verdik. Alaşehir’imiz her alanda olduğu gibi tüm spor dallarında da başarıya ulaştıracağız diye. Ve sözümüzü tutuyoruz. Üstün performansları ile başarılı bir şekilde yoluna emin adımlarla devam eden, ilçemizi başarılı bir şekilde temsil eden bayan voleybol takımımızın ve futbol takımımızın sporcularını ve teknik heyetini canı gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:37
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